Japanse premier stelt onderzoek in naar Verenigingskerk

De Japanse premier Fumio Kishida heeft maandag opdracht gegeven tot een onderzoek naar de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte. Hij deed dat nadat de moord op ex-premier Shinzo Abe in juli nauwe banden tussen de sekte en de regeringspartij aan het licht had gebracht. De steun in het land voor de regering van Kishida is daardoor inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds zijn aantreden.

Onderwijs- en cultuurminister Keiko Nagaoka verklaarde dat premier Kisida haar de opdracht gegeven heeft om de Verenigingskerk te onderzoeken. ‘Ik ga er onmiddellijk aan beginnen.’ Na de moord op Abe bleken 179 van de 379 parlementsleden van de regerende Liberale Democratische Partij, waartoe ook de ex-premier behoorde, banden met de kerk te onderhouden.

De woede in Japan werd vervolgens steeds groter, doordat de partij maar geen volledige openheid leek te willen geven over haar exacte banden met de kerk. Abe werd neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De vermoedelijke moordenaar, Tetsuya Yamagami, koesterde wrok jegens de ex-premier vanwege diens veronderstelde banden met de Verenigingskerk. Zijn moeder zou door donaties aan de kerk in financiële problemen zijn gekomen.

De verdachte beschuldigde Abe van het promoten van de Moonsekte. De Verenigingskerk ontkent dat ze de wet overtreed. Anderzijds hebben vele ex-leden al publiek kritiek geuit. Ze stellen onder meer dat de Moonsekte druk uitoefent en doelstellingen voor donaties oplegt. Het onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een bevel tot ontbinding van de organisatie.

Indien de Moonsekte zo de status van religieuze organisatie zou verliezen, zou ze bijvoorbeeld geen belastingvrijstelling meer genieten, maar wel de activiteiten kunnen voortzeggen. Volgens Japanse media waren tot nu toe nog maar twee religieuze groeperingen het onderwerp van zo’n bevel. Het gaat onder meer om Aum Shinrikyo, de sekte achter de dodelijke aanval met saringas in de metro van Tokio in 1995.