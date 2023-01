Jaguar i-Pace krijgt gesloten neus

Jaguar komt met een kleine update voor zijn volledig elektrisch model. De i-Pace is al even op de markt en de aanpassingen zijn vooral optisch zodat je het vernieuwde model meteen herkent.

Twee motoren

De i-Pace kwam ongeveer vijf jaar geleden op de markt met een product dat wel elektrisch was, maar toch volledig in het Jaguar-profiel paste. Dan hebben we het over de blitse acceleraties van deze sportief ogende SUV die zijn potentieel dankt aan twee motoren (verdeeld over voor- en achteras) die een systeemvermogen bieden van 400 pk en goed zijn voor 696 Nm aan trekkracht. Dat volstaat om in 4,8 seconden van 0 tot 100 km/u te accelereren.

Uitstraling

Naast de nieuwe neus met het aangepaste radiatorrooster zien we nog meer koetswerkelementen in ‘altlas grey’. Ook het zilver-zwarte Jaguar-logo vooraan werd aangepast en het onderste gedeelte van de voorbumper wordt voortaan in de koetswerkkleur afgewerkt. Om de wagen wat extra uitstraling te geven worden standaard 22-duimsvelegen gemonteerd en wordt er een discreet achterspoilertje in de daklijn geïntegreerd.

470 km

De i-Pace puurt zijn energie uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 90 kWh en daarmee is een theoretisch rijbereik van 470 km mogelijk, al zal dat in de praktijk wat minder zijn. Wie thuis of aan een klassieke paal laadt, kan dat driefasig doen aan een vermogen tot 11 kW. De geïntegreerde DC-snellader verteert tot 100 kW. Deze vernieuwde i-Pace is meteen beschikbaar en kost 93.000 euro.