Ivana Trump overleden na ongeval, volgens wetsdokter

Ivana Trump, de ex-vrouw van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, is overleden als gevolg van een ongeval. Ze liep verwondingen aan het bovenlichaam op die werden veroorzaakt door een stomp voorwerp. Dat heeft de verantwoordelijke wetsdokter gezegd, zonder verdere details te willen verstrekken.

De 73-jarige Ivana, geboren als Ivana Zelnickova in het toenmalige Tsjecho-Slowakije, werd dood aangetroffen in haar woning in Manhattan, in de Amerikaanse stad New York. Volgens mediaberichten had de politie van New York een noodoproep gekregen. Haar lichaam werd naar verluidt gevonden in de onmiddellijke nabijheid van een trap.

Ivana was de eerste vrouw van Donald Trump. Ze trouwden in 1977 en kregen samen drie kinderen – Ivanka, Eric en Donald Jr. – en tien kleinkinderen. In 1992 scheidde het stel.