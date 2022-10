Israël trekt naar de stembus voor vijfde verkiezingen op drieënhalf jaar tijd

Dinsdag trekt Israël voor de vijfde keer op amper drieënhalf jaar tijd naar de stembus. In totaal nemen veertig partijen deel aan de parlementsverkiezingen. Volgens peilingen is het een dubbeltje op zijn kant voor de voormalige premier Benjamin Netanyahu. Ze voorspellen dat zijn rechtse Likoed-partij ofwel een nipte overwinning zal behalen ofwel op een kleine afstand van de meerderheid blijft steken.

De Israëlische regering is in juni gevallen. Premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid hebben toen beslist het parlement, de Knesset, te ontbinden en vervroegde verkiezingen te organiseren. Tot die nieuwe verkiezingen nam Lapid de functie van eerste minister over van Bennett. De fragiele en bonte coalitie met acht partijen onder leiding van Bennett zat nog maar sinds vorig jaar in het zadel. Daarmee kwam er toen ook een einde aan twaalf jaar Netanyahu en zijn Likoed-partij.

Netanyahu, die werd aangeklaagd voor onder meer corruptie, streeft nu naar een comeback. Al wekenlang rijdt de ‘Bibi-bus’ naar Likoed-bastions in Israël om aanhangers warm te maken voor de verkiezingsdag, bericht het persagentschap Reuters.

De meningsverschillen van de voornaamste partijen over een reeks van onderwerpen, zoals Palestina, Iran en de economie, zijn klein, legt Reuters uit. En daarom is de stembusgang vooral een persoonlijk referendum over Netanyahu. “Hij staat met zijn rug tegen de muur. En hij voelt, uiteraard, dat dit voor hem een politieke strijd op leven en dood is”, vertelt politiek analist Amotz Asa-El van het Schalom Hartman Institute aan Reuters.

Volgens de opiniepeilingen zou het een spannende stembusslag kunnen worden. Likoed zou daarbij opnieuw de grootste partij van het parlement kunnen worden, terwijl de partij van Lapid op de tweede plek zou eindigen.

De centrumrechtse partij voor Nationale Eenheid van minister van Defensie Benny Gantz zou volgens de peiling op de derde plaats komen. Maar volgens de peilingen zou het ook wel eens kunnen dat Likoed net geen meerderheid behaalt. Volgens de Israëlische krant The Jerusalem Post zal het stempercentage van de inwoners van de ontwikkelingssteden enerzijds en de Arabische sector anderzijds de verkiezingsuitslag bepalen. Bij de laatste verkiezingen in maart 2021 gingen weinig inwoners van de ontwikkelingssteden stemmen.

De Likoedpartij beseft dat daar misschien genoeg stemmen te winnen vallen om een meerderheid te behalen. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe groter de kans dat de Arabische partijen niet over de kiesdrempel (3,25 procent) geraken, redeneert de Likoedpartij nog. De Arabische stem zou de Arabische partijen dan weer boven de kiesdrempel kunnen duwen, aldus de krant.