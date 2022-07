Inlichtingendiensten mogen strafbare feiten plegen onder voorwaarden

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten extra bevoegdheden geeft. Zo krijgen agenten van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV extra mogelijkheden om te infiltreren en mogen ze daarbij voortaan ook onder voorwaarden strafbare feiten plegen. Er komt ook een sterker kader voor de interne doorstroming van informatie, een punt dat na de affaire rond Jürgen Conings bovenaan het prioriteitenlijstje belandde.

Het wetsontwerp van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) moet een aantal belemmeringen wegnemen waar de diensten vandaag op het terrein mee kampen. Zo krijgen de agenten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer mogelijkheden om te infiltreren in gevaarlijke organisaties, zowel in de virtuele als in de reële wereld. Ze kunnen ook onder strikte voorwaarden strafbare feiten plegen binnen het kader van hun opdrachten en mogen bijzondere opsporingsmethoden toepassen op hun bronnen om hun betrouwbaarheid, discretie of loyaliteit te testen.

Voor de ADIV betekent het wetsontwerp ook een uitbreiding van de mogelijkheid om te reageren op een cyberaanval. Tot nu kon de ADIV enkel reageren op een cyberaanval wanneer daarbij militaire infrastructuur werd aangevallen. De dienst had daarbij de wettelijke mogelijkheid om de aanvaller te identificeren, neutraliseren en indien nodig zelfs te reageren met een eigen cyberaanval. Voortaan zal dat ook kunnen bij een cyberaanval op systemen die niet worden beheerd door de minister van Defensie.

Tot slot wordt het wettelijk kader rond de interne doorstroming van informatie binnen de inlichtingendiensten en met andere Belgische veiligheidspartners versterkt. Dat gebeurt op vraag van de ADIV, in de nasleep van de zaak rond de geradicaliseerde militair Jürgen Conings.