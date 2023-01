Infotainment van Porsche blijft up-to-date

Hoewel sommige auto’s tijdloos lijken, heeft tijd wel degelijk vat op elektronica. Bij infotainment wordt dat snel pijnlijk duidelijk. Porsche heeft daar een oplossing voor bedacht.

Het hoeft geen betoog dat een smartphone na vier jaar gedateerd is. Nieuwe communicatieprotocollen en zwaardere applicaties zorgen ervoor dat een simpele update niet langer volstaat en dat de hardware moet worden aangepast. Bij een smartphone kan je makkelijk een nieuw toestel aanschaffen maar bij een auto is het niet zo eenvoudig om het navigatiesysteem, de draadloze telefoon en de oude niet-DAB radio te vervangen.

Toch zijn die zaken na enkele jaren ook hopeloos verouderd, hoewel dus de auto – een duur en vooral duurzaam product – nog wel even meekan. Het vervangen van dit systeem is meestal onbegonnen werk omdat het centrale scherm keurig in de fabriek werd geïntegreerd in de middenconsole. Het systeem is ook nauw verweven met de boordelektronica, dus aanpassingen zijn meestal niet haalbaar.

Duurzaam beleid

Porsche kiest nu voor een duurzame aanpak. Het is niet omdat de auto een zekere leeftijd heeft, dat de gebruiker verstoken moet blijven van een snel en accuraat navigatiesysteem, heldere DAB-radio of een intuïtieve interface zoals bijvoorbeeld Apple CarPlay. De Duitse sportwagenfabrikant voorziet een gloednieuw infotainmentsysteem dat men perfect kan ‘retrofitten’ in Porschemodellen van de vorige generaties.

Er bestaan nu Porsche Classic Communication Management Plus systemen voor de 911, de Cayman/Boxster en zelfs de Cayenne van de vorige generatie. De constructeur biedt overigens ook compactere DIN-formaat systemen (met navigatie, Apple CarPlay en handenvrij bellen) die perfect compatibel zijn met klassieke 911-modellen uit de jaren zeventig en tachtig. Porsche heeft hier ook een cliënteel voor want ongeveer 80 % van alle Porsches die de constructeur ooit heeft gemaakt, zijn nog altijd in gebruik.