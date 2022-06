Indonesië wil boodschap van Zelensky aan Poetin overbrengen

De Indonesische president en voorzitter van de G20 Joko ‘Jokowi’ Widodo heeft woensdag in Kiev een ontmoeting met Volodymyr Zelensky gehad. Hij is de eerste Aziatische leider die Oekraïne bezocht heeft sinds de Russische invasie. Widodo wil als vredesbemiddelaar tussen de Oekraïense leider en de Russische president Vladimir Poetin fungeren.

Widodo arriveerde in de Oekraïense hoofdstad in de ochtend en werd ontvangen door Zelensky in het Mariinsky Paleis. Hij ging kort na de ontmoeting terug naar Polen, en zou naar verwachting donderdag vertrekken naar Moskou, waar hij Poetin zal ontmoeten volgens Nikkei Asia.

‘Ik heb aangeboden om een boodschap van president Zelensky naar president Poetin te brengen, die ik zeer binnenkort zal bezoeken,’ zei Widodo op een nieuwsconferentie samen met Zelensky volgens een presidentieel perscommuniqué.

Hij benadrukte dat Indonesië respect heeft voor de principes van nationale soevereiniteit en een vreedzame oplossing voor het conflict tussen Rusland-Oekraïne zoekt. Indonesië is erg bezorgd over een mogelijke voedingscrisis door het gebrek aan graanexport uit Oekraïne. Het land was ook gekend om zijn neutraliteit tijdens de Koude Oorlog.

‘Het is belangrijk dat alle partijen veiligheidsgaranties bieden voor een vlotte export van Oekraïense levensmiddelen, ook via zeehavens,’ zei Widodo volgens Nikkei Asia. ‘Ik steun de inspanningen van de Verenigde Naties in deze kwestie.’

De V.N. is in gesprek met Oekraïne, Rusland en Turkije om een corridor via de Zwarte Zee op te zetten voor de Oekraïense export van tarwe.

Indonesië is momenteel voorzitter van de G20, de twintig grootste economieën ter wereld. Widodo had eerder al zowel Zelensky voor de top van die groepering op Bali in november uitgenodigd.