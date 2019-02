In beeld: langste rijdende kunstwerk ter wereld komt aan in Brussel

De Klimaattrein, 's werelds langste mobiele straatkunstwerk, is aangekomen in het station van Schaarbeek. De Trein van Noach is een initiatief van Rail Freight Forward, een coalitie van Europese spoorvrachtoperatoren en -verenigingen die de negatieve impact van het vrachtvervoer op onze planeet drastisch willen verminderen. De trein zag het licht op de klimaatconferentie in Katowice. Van daaruit reisde de klimaattrein door naar Wenen, Berlijn, en Parijs, waar het rijdende kunstwerk aangevuld werd met telkens twee containers die beschilderd werden door lokale straatkunstenaars. De inspiratie voor de kunstenaars is natuurlijk de Ark van Noach, mogelijk het oudste verhaal over milieuactivisme.