HYUNDAI vernieuwt i20 

In het derde kwartaal van dit jaar start Hyundai in het Turkse Izmir met de productie van de vernieuwde i20 waarmee Hyundai bevestigt dat het in het compacte B-segment blijft.

Steeds meer constructeurs schrappen hun kleinste modellen of geven aan dat er geen nieuwe generaties worden gepland van hun compactere en vooral betaalbare modellen uit het zogenaamde B-segment. Hoewel de toekomst ook in dit segment elektrisch lijkt te worden, zijn weinig consumenten bereid of in staat om 30.000 euro te betalen voor een elektrisch aangedreven in deze categorie.

De nieuwste i20 krijgt een scherpere neus en ook achteraan ogen de driehoekige lichtunits agressiever dan bij zijn voorganger. Vooral de bumpers en de lichtunits zijn opnieuw op de tekentafel gelegd. De aerodynamica is daardoor een beetje geoptimaliseerd wat ook het verbruik te goede komt. Om de gemiddelde dorst van de kleine Koreaan te drukken, kan men kiezen voor een mild hybride versie van de 1.0 benzinemotor met turbotechnologie en rechtstreekse brandstofinspuiting.

Het mild hybride 48 Volt systeem ondersteunt de benzinemotor, maar is niet bedoeld om zuiver elektrisch te rijden. Deze benzinemotor bestaat in een 100 en een 120 pk sterke versie. Klanten hebben eveneens de keuze tussen een handgeschakelde zesversnellingsbak of een gerobotiseerde zeventrapsautomaat. Exacte prijzen en emissiewaarden worden op een later tijdstip bekend gemaakt.