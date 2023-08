Hyundai start productie elektrische Kona

In de Tsjechische fabriek van Hyundai is de productie gestart van de elektrische variante van de nieuwste Kona. Daar is recent al de hybride versie van gelanceerd.

Het is de bedoeling dat de fabriek dit jaar (2023) ruim 20.000 exemplaren van deze zuiver elektrisch aangedreven auto zal bouwen. In 2024 wordt de productie opgeschaald naar 50.000 eenheden, wat haalbaar is omdat er dan 12 maanden kan worden geassembleerd. Deze groeistrategie past in het voornemen van het Koreaanse merk om tegen 2035 op de Europese markt uitsluitend elektrische auto’s te verkopen. Vandaar ook de recente aankondiging dat er vanaf 2030 bijkomende elektrische modellen volgen.

Ruim 500 km

De elektrische Kona wordt gevoed door batterijen van LG-origine die eveneens in Europa (Wroclaw, Polen) worden gebouwd. Er zullen twee versies Kona EV van de montageband rollen. De basisversie is uitgerust met een 48,4 kWh grote batterij in combinatie met een elektromotor die 114 kW levert, goed voor een rijbereik van 377 km.

Er bestaat ook een topversie met een 160 kW sterke elektromotor die stroom puurt uit een veel grotere 65,4 kWh batterij. Deze variante komt tot 514 km ver met één batterijlading.