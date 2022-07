Hyundai Ioniq 6 kiest voor slank design

Hyundai onthult de Ioniq 6, die het elektrische gamma van het Koreaanse automerk komt versterken. De wagen zal eerstdaags volledig worden onthuld en het ziet ernaar uit dat hij nog dit jaar op de markt zal komen.

Gedurfd

De constructeur groepeert de 100% elektrisch aangedreven modellen onder de merknaam Ioniq. Ioniq was aanvankelijk een model binnen het Hyundai-gamma dat overigens niet zal worden vervangen. Met de komst van de Ioniq 5 crossover werd ‘Ioniq’ een submerk en het cijfer duidt op het model. De eerste telg was de 5 en straks volgt logischerwijze de ‘6’. Net als de Ioniq5 zet de Ioniq 6 duidelijk in op design. Deze keer krijgen we geen neoretro-oefening te zien, maar wel een bijzonder gestroomlijnde berline. Met een luchtweerstandcoëfficiënt van 0,21 zal de vormtaal helpen om meer kilometers uit de batterij van de elektrische auto te puren. Om één en ander verder te optimaliseren voorzien de designlui een achterspoiler onder de achterruit en nog een discreet lipje op de rand van de kofferklep. Deze versie herinnert overigens aan de Prophecy conceptcar en geeft aan dat Ioniq niet te beroerd is om een gedurfde vormtaal van een conceptwagen ook te handhaven op een productieversie. Bij de Ioniq5 ging het net zo. We zien eveneens dat de klassieke zijspiegels werden vervangen door slanke camera’s.

Grotere autonomie

Onderhuids rust de Ioniq op de E-GMP (electric global modular platform) basis waarop niet alleen de Ioniq 5 rust, maar tevens door de Kia EV6 wordt gebruikt. Technische details wil het merk momenteel nog niet vrijgeven, maar het is niet denkbeeldig dat de motorisaties (170 of 218 pk) van de Ioniq 5 ook hier zullen worden gebruikt. Dat geldt overigens ook voor de batterijen die mogelijk over een capaciteit van 58 of 73 kWh zullen beschikken. Mocht de wagen vergelijkbare hardware gebruiken, zal hij wellicht wel betere prestaties neerzetten qua rijbereik, met dank aan de verbeterde aerodynamica. Ook het interieur oogt futuristisch met een groot digitaal scherm waarbij het klassieke tellercluster achter het stuur en het centrale display één gehaal vormen.