Hybrids verdwijnen vanaf 2035

De EU vond finaal een consensus over het verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035. Dan mogen er in de Unie geen nieuwe voertuigen meer verkocht worden met een interne verbrandingsmotor.

Dat betekent niet dat de klassieke auto zoals we hem nu kennen snel uit het straatbeeld zal verdwijnen. In de daaropvolgende twee tot drie decennia is er bijvoorbeeld ook nog klassieke tankinfrastructuur nodig om de voertuigen die tot en met 2024 worden verkocht, te laten rijden.

Het akkoord dat de verschillende lidstaten hebben bereikt, heeft het over alle verbrandingsmotoren en daartoe horen ook alle tussenoplossingen die we vandaag kennen zoals hybride en plug-inhybride maar ook volledig elektrisch aangedreven voertuigen met een zogenaamde range extender (een noodstroomgenerator) op basis van een verbrandingsmotor.

Dat betekent dat er binnen iets meer dan 10 jaar proportioneel meer elektrische voertuigen zullen bijkomen omdat steeds meer auto’s met een klassieke verbrandingsmotor worden vervangen door een EV. Dat impliceert ook veel meer openbare oplaadinfrastructuur, want lang niet iedereen heeft een privéparking met bijhorende laadfaciliteiten.

Deur op een kier voor e-fuels

De tekst laat wel nog interpretatieruimte voor voertuigen met een verbrandingsmotor op synthetische brandstoffen of op waterstof. Die mogelijkheid kan als er geen emissie is van schadelijke uitlaatgassen. Dat zou mogelijk een oplossing kunnen zijn voor bepaalde nicheproducten waarvoor een 100 % elektrische aandrijving minder of niet geschikt is.

Zo kan je bijvoorbeeld denken aan hybride voertuigen of voertuigen met een range extender met prioritaire functies die bijvoorbeeld op momenten van stroomschaarste toch operationeel moeten blijven.