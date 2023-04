De sjiitische Houthi-rebellen in Jemen hebben gesuggereerd dat ze open staan voor het beëindigen van de burgeroorlog in het land. Dat hebben ze gedaan tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van Oman en Saoedi-Arabië.

Mahdi al-Mashat, het hoofd van de hoge politieke raad van de Houthi’s, sprak zich tijdens de bijeenkomst uit over een “rechtvaardige en eervolle vrede”, meldde het door de rebellen gecontroleerde persagentschap Saba zondag. De Saoedische en Omaanse delegaties zijn volgens het agentschap sinds zaterdag in Jemen. Bedoeling is om een door de Verenigde Naties onderhandelde wapenstilstand te hernieuwen en een vredesakkoord te onderhandelen.

Het fragiele staakt-het-vuren werd vorig jaar in april in eerste instantie goedgekeurd door de Jemenitische regering, maar ook de door Saoedi-Arabië geleide coalitie en de door Iran gesteune Houthi-rebellen gingen ermee akkoord. Nadat de wapenstilstand in oktober afliep braken er opnieuw gevechten uit. Riyad vormde in 2015 een militaire coalitie ter ondersteuning van de Jemenitische regering tegen de Houthi’s, die enkele maanden eerder de hoofdstad Sanaa en andere regio’s in het land hadden ingenomen.

De Verenigde Naties beschouwen het conflict in Jemen als een humanitaire crisis, die het land op de rand van een hongersnood heeft geduwd. Speciaal VN-gezant voor Jemen Hans Grundberg voert al even onderhandeling met de rebellen, die grote delen van het noord van het land controleren, om tot een oplossing te komen voor het conflict, maar dat heeft nog geen resultaten opgeleverd. Buurland Oman treedt eveneens op als bemiddelaar.

Eerder deze maand beslisten Iran en Saoedi-Arabië om opnieuw betrekkingen aan te knopen nadat ze die in 2016 hadden verbroken. De toenadering tussen de twee rivalen doet de hoop rijzen dat een doorbraak bereikt kan worden in het conflict in Jemen. Eind maart bereikten de rebellen en de regering al een akkoord over de uitwisseling van 900 gevangenen.