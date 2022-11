Honduras roept noodtoestand uit wegens stijging criminaliteit

In Honduras heeft president Xiomara Castro de noodtoestand uitgeroepen in een poging om paal en perk te stellen aan de toegenomen activiteit van criminele groepen. In de grootste steden van het land was vrijdag erg veel politie te zien op straat.

Honduras wordt geteisterd wordt door bendegeweld en drugshandel en het uitroepen van de noodtoestand kadert in het streven van de regering om opnieuw controle te verwerven over “de wetteloze regio’s”, verklaarde Castro. Politiebaas Gustavo Sanchez meldde dat minstens 20.000 agenten worden gemobiliseerd.

De noodtoestand komt er enkele dagen nadat honderden buschauffeurs in de hoofdstad hadden gedemonstreerd om maatregelen te eisen tegen afpersing door criminele bendes.

Honduras ligt samen met buurlanden El Salvador en Guatemala in de zogenaamde “driehoek des doods”, waar geweld, armoede en corruptie domineren. Het ongeveer 10 miljoen inwoners tellende land kent een van de hoogste moordpercentages ter wereld, met 37 moorden op 100.000 inwoners in 2022.