Honderdtal gegijzelde toeristen in Peru vrijgelaten – onduidelijkheid over lot ‘aantal Belgen’

In Peru hebben inheemse bewoners van het Amazonegebied vrijdag na onderhandelingen met de autoriteiten een honderdtal gegijzelde toeristen vrijgelaten. Dat melden diverse media, waaronder het Franse persagentschap AFP. Bij Buitenlandse Zaken was voorlopig niemand bereikbaar voor bevestiging of commentaar.

De toeristen werden sinds donderdag door een groep Peruanen vastgehouden op een schip op de Maranon-rivier uit protest tegen een olielek. De actievoerders verweten de regering niets te doen tegen de milieuvervuiling.

De Peruaanse minister van Toerisme Roberto Sanchez bevestigde inmiddels aan journalisten in Lima dat een groep gegijzelde toeristen werd vrijgelaten. Eerder op de dag meldde Buitenlandse Zaken dat er zich onder de gegijzelden naast Peruanen ook Amerikanen, Spanjaarden, Fransen, Britten, Zwitsers, een Duitser en “een aantal Belgen” bevonden.

Door de gijzeling wilden de dorpelingen de regering dwingen iets te doen aan het olielek uit een pijpleiding van het energiebedrijf Petroperu. Ze eisen onder meer dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. Petroperu beweert dat de pijpleiding keer op keer opzettelijk wordt beschadigd. Sinds december vorig jaar zijn er meer dan vijftig schadegevallen geregistreerd. Het bedrijf zegt de vervuiling op te ruimen en de bewoners van drinkwater en voedsel te voorzien.