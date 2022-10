Hebben winterbanden nog zin?

De omschakeling van zomer- naar winteruur is normaliter het moment om van zomer- naar winterbanden te switchen. Nu de herfst voorlopig quasi zomerse temperaturen brengt, rijst de vraag of uitstellen geen betere optie is en: zijn winterbanden nog nuttig in tijden van klimaatopwarming?

Nu liggen de temperaturen een stuk hoger dan normaal, waardoor men de montage van winterbanden nog even zou kunnen uitstellen. Hou er wel rekening mee dat wie wacht tot de eerste winterprik misschien rekening moet houden met files aan de bandencentrale of erger: zonder winterschoeisel op pad moet.

Het staat buiten kijf dat een winterband tal van voordelen biedt, vooral de kortere remweg verhoogt uw veiligheid en die van andere weggebruikers. Bovendien biedt het een zekere gemoedsrust om te weten dat enkele centimeters sneeuw niet kunnen beletten dat u niet tijdig op uw afspraak geraakt.

Beste keuze

Echte winterbanden bieden vooral een voordeel wanneer het kwik onder de 7 graden Celsius duikt. Het rubber van klassieke (zomer)banden wordt dan stijver, wat nefast is voor het weggedrag en de remprestaties. Een zachtere rubbersamenstelling met gebruik van silicium en een profieluitsnijding met lamellen maken dat de winterband (te herkennen aan het alpenlogo met daarin een ijskristal) soepel blijft waardoor hij merkbaar beter presteert op vlak van laterale grip en tractie.

Een winterband is overigens niet exclusief een ‘sneeuwband’, hij is ook zeer efficiënt op een koud en droog wegdek en is omwille van het profiel altijd een uitstekende regenband. Nadeel is het iets hogere verbruik en meer geluid omdat de rolweerstand groter uitvalt. Bij hogere temperaturen (de afgelopen weken) zal het zachtere rubber ook sneller verslijten. Wie deze winter met de wagen naar Frankrijk gaat, moet weten dat in heel wat regio’s winterbanden verplicht zijn. De Franse politie heeft ook aangegeven hierop strenger te controleren.

Intussen schakelen consumenten meer en meer over naar de vierseizoenenband. Die biedt het beste van twee werelden, want hij presteert zowel in de zomer als in gematigde winterse omstandigheden prima. Voor de verbruiker vallen zodoende de bandenwissels weg, wat onder andere de mooie groeicijfers van deze banden in de voorbije jaren verklaart.

Anderzijds zijn dergelijke banden minder geschikt voor veeleisende bestuurders en eigenaars van sportievere voertuigen. Verder blijft hun aanbod nog relatief beperkt en zijn niet alle maten beschikbaar. Ook de levensduur is iets korter dan die van een zomerband en de prijs ligt beduidend hoger.