‘Grote steun voor compensatie door FIFA aan WK-arbeidsmigranten’

Negenenzestig procent van de Belgen wil dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zich publiekelijk uitspreekt over de mensenrechtenkwesties in verband met het WK voetbal in Qatar. Zevenenzeventig procent van de ondervraagden in België steunt het voorstel dat de wereldvoetbalbond FIFA de WK-inkomsten moet gebruiken om arbeidsmigranten te compenseren die schade hebben geleden tijdens de voorbereiding op het toernooi. Dat blijkt donderdag uit een wereldwijde peiling in opdracht van Amnesty International.

Aan de YouGov-peiling namen 17.477 volwassenen uit 15 landen (Argentinië, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Kenia, Mexico, Marokko, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland, het VK en de VS) deel. Wereldwijd steunt 73 procent van de ondervraagden het voorstel dat FIFA de WK-inkomsten moet gebruiken om arbeidsmigranten te compenseren en meer dan twee derde (67 procent) wil dat hun nationale voetbalbonden zich publiekelijk uitspreken over de mensenrechtenkwesties in verband met het WK 2022.

Bij de Belgen die aangeven waarschijnlijk minstens één WK-wedstrijd te zullen volgen, stijgt die steun naar 85 procent, aldus de mensenrechtenorganisatie in een persbericht. Amnesty International voert al lang campagne om FIFA nog voor de aftrap van het WK, op 20 november, een herstelprogramma te doen opstellen.

‘De bevindingen zijn een duidelijke boodschap voor de voetbaltop. Over de hele wereld zijn de mensen eensgezind in hun wens dat de FIFA stappen onderneemt om het lijden van de arbeidsmigranten in Qatar te vergoeden. Wij zetten de Belgische Voetbalbond (KBVB) aan om zich te blijven uitspreken over mensenrechtenkwesties gelinkt aan het WK’, zegt Wies De Graeve, directeur van AI Vlaanderen. De organisatie roept de Belgische voetbalbond verder op om FIFA ‘proactief en ondubbelzinnig te laten weten dat de KBVB compensatie wil zien voor arbeidsmigranten die uitgebuit werden in de voorbereiding op het WK.’

‘Met minder dan 50 dagen tot de aftrap, tikt de klok door. Maar er is nog tijd voor de FIFA om de juiste beslissing te nemen. Supporters willen geen WK dat onuitwisbaar bezoedeld is door schendingen van de mensenrechten. Een compensatieregeling is een duidelijke en eenvoudige manier waarop de FIFA en Qatar op z’n minst een zekere mate van genoegdoening kunnen bieden aan de honderdduizenden werknemers die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt’, aldus Steve Cockburn, hoofd Economische en Sociale Rechtvaardigheid van Amnesty.