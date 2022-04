In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. zijn vrijdag minstens vier personen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt de politie. De vermoedelijke schutter is intussen overleden.

Volgens politiechef Robert Contee heeft de vermoedelijke dader zich van het leven beroofd op het moment dat politieagenten het gebouw betraden waar hij zich schuilhield. In het appartement troffen de agenten zes wapens aan. Over een motief is nog niets bekend. Volgens Amerikaanse media zou de dader een 23-jarige man zijn.

Bij de schietpartij raakten vier mensen, onder wie een twaalfjarig meisje, gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn in stabiele toestand. Het vierde slachtoffer, een zestiger, werd ter plaatse behandeld. Het incident vond plaats in een welvarend en normaal gesproken rustig noordwestelijk deel van de hoofdstad.

Veel inwoners werden in allerijl geëvacueerd uit het gebied, waar verschillende schoten te horen zijn geweest. Ook een universiteit moest in lockdown worden geplaatst.

