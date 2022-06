Groen legt permanente verankering van uitgebreid sociaal tarief op tafel

De groene regeringspartijen zijn voor een definitieve verankering van het uitgebreide sociale energietarief en dienen daar een wetsvoorstel voor in. Groen en Ecolo hebben het over ‘de logische en noodzakelijke volgende stap’ en gaan op zoek naar een parlementaire meerderheid tegen eind dit jaar.

Voor de laagste inkomens in ons land bestaat al langer een sociaal tarief voor energie. Naar aanleiding van de hoge energieprijzen werd dat vorig jaar uitgebreid naar iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, wat neerkomt op ongeveer 1 miljoen gezinnen. De elektriciteitsfactuur daalt daarmee met ongeveer de helft, de gasfactuur met een vijfde. De regering verlengde de maatregel afgelopen weekend nog tot eind dit jaar.

De groene regeringspartijen dienen nu een wetsvoorstel in om dat uitgebreide sociaal tarief definitief te verankeren. Dat is volgens Kamerleden Kim Buyst, Kristof Calvo en Samuel Cogolati ‘de logische en noodzakelijke volgende stap’. ‘Moest het uitgebreide sociaal tarief opnieuw wegvallen, dan verhoogt dat de energiefactuur opnieuw voor de meest kwetsbaren. Dat mogen we niet laten gebeuren’, vindt Buyst. “De tijdelijke maatregelen zijn belangrijke beslissingen, maar daar mag het niet bij blijven’, zegt Calvo.

De groenen willen een parlementaire meerderheid op de been brengen tegen eind dit jaar, wanneer de tijdelijke verlenging afloopt. Premier Alexander De Croo zei zondag dat de diverse energiemaatregelen begin volgend jaar verlengd zullen worden als de hoge prijzen aanhouden. Die discussie wordt ingebed in de begrotingsopmaak voor 2023, zei hij. Aan de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief tot eind dit jaar hangt volgens minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) een prijskaartje vast van 185 miljoen euro.

N-VA-Kamerlid Bert Wollants vindt het voorstel van Groen allesbehalve fair. ‘Wie vandaag een uitbreiding van het sociaal tarief krijgt, is nu al beter af dan voor de prijzencrisis’, zegt Wollants. ‘Dat terwijl de maatregel onder andere betaald wordt met het belastinggeld van gezinnen die géén sociaal tarief krijgen en óók worstelen met hun energiefactuur. 82% procent van de bevolking blijft met dit voorstel dus in de kou staan. Waar blijft het beleid voor de middenklasse die net boven de inkomensgrens zit?’, vraagt Wollants zich af.