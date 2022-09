Groeipakket plaatst CD&V lijnrecht tegenover coalitiepartners

De Vlaamse begrotingsdiscussie loopt in de nacht van zondag op maandag bijzonder stroef. Dat valt te horen bij verschillende betrokkenen. De grote splijtzwam is het groeipakket. CD&V wil dat opnieuw koppelen aan de gezondheidsindex.

Vorig jaar werd de indexering van het groeipakket teruggeschroefd van 2 procent tot 1 procent. CD&V heeft zich ertoe verbonden die besparing dit jaar teniet te doen. De partij ijvert er in de nacht van zondag op maandag voor om het basisbedrag te koppelen aan de gezondheidsindex. Net als de uitkeringen, zou de kinderbijslag dan omhoog gaan telkens de spilindex wordt overschreden. Maar dat vinden N-VA en Open VLD te duur. Zij willen liever ingrijpen via de toeslagen. Op die manier kan er gerichter hulp worden geboden aan de gezinnen die het echt nodig hebben en blijft het begrotingstekort beter onder controle.

Omstreeks 3.30 uur lijken de gesprekken daarop te stokken. N-VA en Open VLD ervaren het als bijzonder hinderlijk dat viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) niet langer kan deelnemen aan de gesprekken, nadat ze afgelopen weekend onwel was geworden. De discussie wordt nu gevoerd door ministers Jo Brouns en Benjamin Dalle en dat zorgt voor wrevel, omdat hun onderhandelingservaring beperkt is, valt te horen.

CD&V zou onbeweeglijk op de uitgangspositie blijven zitten. Over de meeste andere thema’s zou intussen wel grotendeels overeenstemming bestaan. Zo komt er een uitbreiding van de jobbonus en een steunpakket voor gezonde bedrijven die in de problemen komen door hun energierekening. Maandag om 14 uur moet minister-president Jan Jambon zijn begroting voorstellen in het parlement.