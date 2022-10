Griekenland getroffen door aardbeving met kracht van 5.0

Griekenland is zondag vroeg getroffen door een onderzeese aardbeving met een kracht van 5,0. Er zijn niet meteen berichten over schade of gewonden.

Volgens het Nationaal Observatorium van Athene vond de beving plaats om 01.02 lokale tijd op een diepte van 12,7 kilometer in de Golf van Korinthe, ongeveer 100 kilometer ten westen van Athene. De beving werd gevoeld in de hoofdstad maar ook op de Peloponnesos.

Griekenland ligt op verschillende geologische breuklijnen en wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. In oktober 2020 kostte een aardbeving met een kracht van 7,0 in de Egeïsche Zee twee mensen het leven op het Griekse eiland Samos en meer dan 100 mensen in de Turkse kuststad Izmir.