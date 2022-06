‘Het businessplan van Georges-Louis Bouchez lijkt dat van een trumpiaans politicus’

Elke maandag gooit Knack-redacteur Peter Casteels een blokje hout op het vuur.

Het was als een verwijt bedoeld, toen Jean-Luc Crucke zijn eigen voorzitter vorige week met Donald Trump vergeleek, maar het zou raar zijn als Georges-Louis Bouchez zich daardoor écht gekwetst voelde. Niet dat de MR-voorzitter zich warmloopt om de geldigheid van Belgische verkiezingen in twijfel te trekken, maar hij heeft wel degelijk iets van Trump. Het narcisme, de eigengereidheid, de arrogantie, eigenlijk het hele personage: Bouchezs businessplan lijkt dat van een trumpiaans politicus. Dat is niet zonder reden. Trump en veel van zijn klonen behoren tot de meest succesvolle, of in ieder populairste politici van deze tijd. Bovendien doet Bouchez dat lang niet slecht. Ik ben nog altijd verbaasd door de energie waarmee hij rondraast in het Belgische partijlandschap, én hij krijgt met zijn eindeloze gejengel zaken gedaan: het is dankzij hem dat – een van zijn grootste obsessies – de kerncentrales langer openblijven.

Alleen: het slaat niet aan in Wallonië. Het begint zelfs een beetje zielig te worden. In De Grote Peiling (HLN/VTM/Le Soir/RTL) behaalt Bouchez voor de MR zo’n 19 procent van de stemmen. Ja, dat is haast dubbel zo veel als de Open VLD, maar in Wallonië staat Bouchez als enige op de rechterhelft van het speelveld. Er ligt bepaald ook geen cordon médiatique om hem heen. En toch staat hij pas vijftiende op de lijst van populairste politici van Wallonië. Op de lijst van politici die volgens de ondervraagden een belangrijke rol moeten gaan spelen, staan er heel wat boven Bouchez op wie hij wellicht neerkijkt – Jean-Luc Crucke staat zeven plaatsen hoger. Het pijnlijkst is wel dat ex-premier Sophie Wilmès nog altijd op één staat. Wilmès is met mantelzorgverlof en stopte (tijdelijk) met politiek. Het verschil tussen de twee – totaal afwezig tegenover hyperaanwezig – kan niet groter zijn.

‘Ik zeg soms tegen mezelf: als ik destijds Nederlands had gekozen op school en het even goed zou beheersen als het Engels vandaag, dan was er op dit moment al geen enkel obstakel meer om premier van België te worden’, zei hij onlangs tegen Knack. Hij hoopt in 2024 campagne te kunnen voeren in het Nederlands, hij volgt alvast taallessen. Ik twijfel er geen moment aan dat Bouchez werkelijk gelooft dat hij binnen afzienbare tijd nog altijd premier van dit land zal worden – het is Charles Michel tenslotte ook gelukt. Maar het zou ook kunnen dat hij gewoon liever tijd doorbrengt in Vlaanderen dan in Wallonië. Misschien kan hij het beter eens proberen als onze minister-president.