‘Zwaarste griepseizoen sinds de coronapandemie’, zegt Rega Instituut (KU Leuven)

Er is sprake van een heel zwaar griepseizoen momenteel. Dat blijkt uit het wekelijkse luchtwegenrapport van Sciensano en bevestigt ook Elke Wollants, labmanager van het Rega Instituut van de KU Leuven.

“We zien nu het zwaarste griepseizoen sinds de coronapandemie”, zegt Wollants. “Momenteel meten wij nu ook de hoogste concentratie aan influenza (griep) in het rioolwater ooit. Iedereen is ziek, ook dokters en zelfs gevaccineerden. In het ziekenhuis van Gasthuisberg (UZ Leuven) is het heel erg druk”, gaat ze verder. Het aantal huisartsconsultaties voor griepachtige klachten ligt op 1.199 per 100.000 inwoners, dat is iets lager dan vorige week (1.219), maar volgens Sciensano zijn de gegevens nog niet volledig. Het gezondheidsinstituut omschrijft ze zelf als “bijzonder hoog”.

De piek lijkt ook veel hoger te liggen dan die van het vorig griepseizoen. Ter vergelijking: op de piek van het vorig griepseizoen lag het aantal raadplegingen rond de 600 per 100.000 inwoners, ongeveer de helft van het huidige aantal.

Dat zorgt ook voor een druk op de huisartsen. Meer dan acht op de tien huisartsen (85 procent) geven aan de werklast door consultaties voor luchtweginfecties als hoog of zeer hoog te ervaren. Dat percentage stijgt ook al enkele weken.

De hoge piek ziet Sciensano ook weerspiegeld in het aantal ziekenhuisopnames. Het aantal ligt nu op 6,6 wekelijkse ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Dat is een lichte daling tegenover de week ervoor, maar ook hier zijn de gegevens onvolledig.

“Een oorzaak geven is altijd moeilijk, maar er zijn momenteel amper mensen besmet met het coronavirus”, gaat Wollants verder. “We hebben een piek van corona gezien in de zomer van 2024, en nu zien we bijna niets. Mensen zijn altijd ziek rond deze tijd van het jaar, of het nu griep is of corona.”