Zuid-Korea begint met het testen op covid-19 van honden en katten wanneer ze symptomen hebben en in aanraking geweest zijn met mensen met covid.

Zuid-Korea gaat honden en katten in de hoofdstad Seoul gratis testen op covid-19. Dat schrijft de BBC. Een paar weken geleden dook er in Zuid-Korea voor het eerst een poes op met corona. De huisdieren worden alleen getest wanneer ze symptomen zoals koorts en ademhalingsproblemen hebben en in aanraking zijn geweest met mensen die lijden aan corona. Wanneer het dier positief wordt getest, moet hij of zij veertien dagen in quarantaine. Alleen honden en katten worden getest omdat deze dieren het meest in contact komen met mensen.

Het is niet nodig dat de hond of poes buiten het huis in isolatie wordt gebracht want er is voorlopig geen bewijs dat covid-19 overspringt van dieren naar mensen. Er zijn wel aanwijzingen dat katten het virus onderling door kunnen geven. Daarom krijgen honden- en poezeneigenaren ook het advies om hun huisdier niet dichter dan twee meter bij andere poezen, honden of mensen te laten komen.

Zuid-Koreanen met covid-19 worden wel in speciale faciliteiten opgenomen wanneer ze niet in het ziekenhuis behandeld hoeven worden. Bij dieren gebeurt dat alleen wanneer het niet mogelijk is om ze thuis twee weken in quarantaine te houden omdat het baasje zelf in het ziekenhuis ligt of te oud is om ervoor te zorgen.

Huisdieren die besmet worden met covid-19 komen af en toe voor, maar het is zeldzaam. Ook zijn er enkele gevallen bekend van wilde dieren in dierentuinen die de ziekte kregen. Zo werden twee gorilla's in San Diego Zoo positief getest en dat geldt ook voor zeven tijgers en leeuwen in de Bronx Zoo in New York.

