Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en de Diabetes Liga hebben maandag een gratis te downloaden 'visuele educatiemap' gelanceerd voor zorgverleners om te kunnen omgaan met diabetespatiënten die vasten tijdens de ramadan. Dat laatste is immers niet zonder gevaar: het kan leiden tot een te lage of te hoge bloedsuikerspiegel en kan door bloedverzuring zelfs levensbedreigend zijn.

Volgens ZNA zijn zorgverleners vaak nog niet erg vertrouwd met de ramadan. De educatiemap moet hen eerst en vooral kennis bijbrengen over ramadan én diabetes en vervolgens middelen aanleveren om patiënten te informeren en om maatwerk te verrichten: bij elke diabetespatiënt zal de zorgverlener moeten inschatten hoe groot de risico's van het vasten zijn.

ZNA en de Diabetes Liga stellen dat diabetespatiënten best al twee maanden voor de ramadan een eerste keer op consultatie gaan.

In de map komen aspecten die de zorgverleners kunnen bespreken aan bod, zoals de medische en islamitische beoordeling voor deelname aan de ramadan, mogelijke complicaties, medicatiebeleid, voeding, lichaamsbeweging en glucosemetingen tijdens het vasten. Er hoort beeldmateriaal in de vorm van foto's, pictogrammen en schema's bij om de uitleg te ondersteunen, rekening houdend met de moslimcultuur. Na het gesprek kan de zorgverlener de patiënt een folder met aandachtspunten meegeven. ZNA stelt dat Vlaanderen ongeveer een half miljoen moslims telt, waarvan er 35.000 diabetes hebben.

Hier vindt u de educatiemap.

