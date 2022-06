Zorgnet-Icuro roept op om snel tweede boosterprik aan te bieden aan zorgpersoneel

Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuizen en woonzorgcentra, vraagt om zo snel mogelijk een tweede boosterprik aan te bieden aan het zorgpersoneel. Dat is nodig om de continuïteit in de zorg te garanderen, verklaart gedelegeerd bestuurder Margot Cloet.

Het is al een hele tijd geleden dat het zorgpersoneel een extra dosis van een coronavaccin of een boosterprik kreeg en die zijn stilaan uitgewerkt. Het is daarom belangrijk om hen snel een extra prik te geven en er zo voor te zorgen dat het personeel klaar staat voor een mogelijk nieuwe golf in het najaar, luidt de redenering.

Cloet wijst erop dat er nog steeds redelijk wat uitval is in de zorgsector. Bovendien is het niet eenvoudig om nieuw personeel aan te werven. ‘Het wordt al geen evidente zomer’, zegt ze. Daarom vraagt ze om preventief een extra boosterprik aan te geven, om te vermijden dat de uitval in het najaar nog groter wordt.