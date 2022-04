Een zeventigtal regio's uit het menselijk DNA tonen verbanden met de ziekte van Alzheimer. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team waaraan ook de Universiteit Antwerpen heeft meegewerkt. Veertig gevonden regio's zijn tot hiertoe nog nooit geïdentificeerd geweest. De studie is maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Genetics.

Bijna 150.000 Vlamingen leven met de ziekte van Alzheimer. Behalve omgevingsfactoren zoals iemands levensstijl of onderliggende aandoeningen, zijn er ook aanwijzingen dat genetische factoren aan de basis kunnen liggen van de ziekte.

De linken tussen DNA en de ziekte van Alzheimer worden daarom al langer onderzocht. Het nieuwe onderzoek heeft die linken proberen vastleggen in de meest grootschalige studie ooit: er werd DNA geanalyseerd van bijna 800.000 mensen, van wie 111.000 met Alzheimer.

De wetenschappers konden in totaal 75 regio's in het DNA identificeren die gelinkt zijn aan het al dan niet hebben van de ziekte van Alzheimer. Tweeënveertig van deze regio's zijn voor het eerst ontdekt.

Het onderzoek staat nog niet zo ver dat er bepaald kan worden of en hoe groot iemands risico is op het krijgen van Alzheimer. Op lange termijn is dat wel de bedoeling. 'Voor een diagnose is zo'n risicoscore op dit moment niet bedoeld, maar het zou een zeer nuttig instrument kunnen zijn bij het opzetten van klinische studies om deelnemers in te delen op basis van hun genetisch risico', legt professor Kristel Sleegers (UAntwerpen) uit. 'Op die manier zou de werking van kandidaat-geneesmiddelen veel nauwkeuriger vastgesteld kunnen worden.'

Sleegers schat in dat met deze nieuwe ontdekkingen er al een pak DNA-regio's gevonden zijn, maar dat er nog een zekere weg af te leggen is. 'We zitten verder dan het topje van de ijsberg, maar we zijn er nog niet.'

Bijna 150.000 Vlamingen leven met de ziekte van Alzheimer. Behalve omgevingsfactoren zoals iemands levensstijl of onderliggende aandoeningen, zijn er ook aanwijzingen dat genetische factoren aan de basis kunnen liggen van de ziekte. De linken tussen DNA en de ziekte van Alzheimer worden daarom al langer onderzocht. Het nieuwe onderzoek heeft die linken proberen vastleggen in de meest grootschalige studie ooit: er werd DNA geanalyseerd van bijna 800.000 mensen, van wie 111.000 met Alzheimer.De wetenschappers konden in totaal 75 regio's in het DNA identificeren die gelinkt zijn aan het al dan niet hebben van de ziekte van Alzheimer. Tweeënveertig van deze regio's zijn voor het eerst ontdekt. Het onderzoek staat nog niet zo ver dat er bepaald kan worden of en hoe groot iemands risico is op het krijgen van Alzheimer. Op lange termijn is dat wel de bedoeling. 'Voor een diagnose is zo'n risicoscore op dit moment niet bedoeld, maar het zou een zeer nuttig instrument kunnen zijn bij het opzetten van klinische studies om deelnemers in te delen op basis van hun genetisch risico', legt professor Kristel Sleegers (UAntwerpen) uit. 'Op die manier zou de werking van kandidaat-geneesmiddelen veel nauwkeuriger vastgesteld kunnen worden.' Sleegers schat in dat met deze nieuwe ontdekkingen er al een pak DNA-regio's gevonden zijn, maar dat er nog een zekere weg af te leggen is. 'We zitten verder dan het topje van de ijsberg, maar we zijn er nog niet.'