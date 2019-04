Worden je borsten kleiner als je veel koffie drinkt?

Een Zweedse studie onderzocht 300 vrouwen, de grootte van hun borsten en het aantal kopjes koffie dat ze ongeveer drinken op een dag.

Een Zweedse studie onderzocht 300 vrouwen, de grootte van hun borsten en het aantal kopjes koffie dat ze ongeveer drinken op een dag. De onderzoekers ontdekten dat koffiedrinkers kleinere borsten hebben.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Zweedse onderzoekers gingen de relatie na tussen koffiedrinken en het risico op borstkanker in functie van genetische kenmerken. Koffie bevat niet alleen cafeïne, maar ook sporen van plantaardige, vrouwelijke hormonen (fyto-oestrogenen) die een beschermende rol zouden kunnen spelen in het ontwikkelen van sommige vormen van borstkanker.

De onderzoekers selecteerden een groep van 269 gezonde vrouwen waarbij borstkanker voorkomt in de familie. Deze vrouwen vulden een vragenlijst in over hun eet- en leefgewoonten. Het volume van de borsten werd nauwkeurig gemeten en de genetische kenmerken die verband houden met borstkanker werden bepaald. Bij een kleine groep van 37 vrouwen die drie of meer koffies per dag dronken en geen hormoontherapie kregen was het borstvolume kleiner vergeleken met het borstvolume van vrouwen die minder koffie dronken.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De berichtgeving rond deze studie heeft alle eigenschappen van een hardnekkig gerucht. De studie werd in 2008 uitgevoerd en toch verschijnen steeds opnieuw berichten in de media die naar deze studie verwijzen, terwijl kankeronderzoekers dat allemaal tegenspreken. Het ging touwens om een kleine studie in 2008. Door de studieopzet konden de onderzoekers niet nagaan of er een rechtstreeks verband was tussen koffiedrinken en borstvolume. Om dit vast te stellen hebben we een ander type studie nodig, namelijk een interventiestudie. Hierin krijgt de ene groep deelnemers koffie en de andere groep nepkoffie. Bij de start en het einde van de studie gaat men het borstvolume meten en kijken of er verschillen zijn in beide groepen.

Opmerkelijk in de studie is eveneens het sterk verband tussen koffiedrinken en roken. De berichtgeving rond deze studie verzweeg trouwens dat bij vrouwen met andere genetische eigenschappen, het borstvolume door het drinken van koffie groter werd....

Conclusie Het gaat om een oude studie over borstkanker, waarbij nooit werd aangetoond dat koffiedrinken tot kleinere borsten leidt. Dit is een mythe die regelmatig opnieuw opduikt in de media.

