Wielrenners op wereldkampioenschappen: heet maar niet oververhit

Veel mensen raken in een lichte paniek wanneer hun lichaamstemperatuur of die van hun kind tot boven 39 graden opklimt. De lichaamstemperatuur van elitesporters tijdens topwedstrijden laten echter zien dat het lichaam best wat aankan. Zoals tijdens het WK Wielrennen 2016 in Qatar.