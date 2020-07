Vlamingen piekerden, hadden meer stress en verveelden zich vaker tijdens de coronacrisis, maar bij kustbewoners was die trend beperkter. Dat blijkt uit onderzoek door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), en de universiteiten van Gent en Leuven.

Tijdens de lockdown piekerden mensen meer over de eigen gezondheid en die van anderen, over sociale isolatie en de gewijzigde werksituatie, blijkt uit de enquête bij bijna zevenhonderd Vlamingen. Een derde van de bevraagden ervoer meer stress, sliep slechter en verveelde zich vaker.

Natuur

Terwijl ongeveer een derde minder aan fysieke activiteit toekwam, gold voor een iets grotere groep het omgekeerde: 46 procent bewoog net meer. Het aantal mensen dat dagelijks een groene omgeving opzocht, steeg met 8 procent. Een meerderheid (81 procent) gaf ook aan dagelijks zijn of haar tuin, terras of balkon op te zoeken. Dat is een stijging met 23 tegenover normale omstandigheden.

Meer dan de helft van de bevraagden liet noteren vooral de natuur en groene omgevingen te viseren bij het buitenzijn, eerder dan stedelijke omgevingen. Stadsbezoek vertoonde dan ook een sterke daling, ongetwijfeld voor een deel omdat veel winkels, horeca en culturele centra gesloten bleven.

Kust

Opvallend is dat de cijfers aan de kust verschillen. Zo nam het aantal dagelijkse bezoeken aan het strand met 11 procent sterker toe dan de natuurbezoeken in het binnenland.

De helft van de bevraagde kustbewoners noemde de zee, het strand of de duinen een ideale uitlaatklep. Kustbewoners gaven zichzelf een 5 procent hogere score voor geluk dan wie meer dan 5 km van zee woont.

Dat ligt in lijn met eerdere onderzoeken door het VLIZ, die erop wezen dat kustbewoners zich gezonder achten dan wie in het binnenland woont. Ook toont de bevraging dat kustbewoners zichzelf, in vergelijking met wie in het binnenland woont, gunstigere scores geven op de vraag of ze tijdens corona piekeren (35 tegenover 49 procent), zich vervelen (20 tegenover 27 procent) of stress ervaren (29 tegenover 37 procent).

Nabijheid en toegang tot strand en zee lijkt dus als een extra buffer te werken tijdens de lockdown, maar er is meer onderzoek nodig om de oorzaken van het verschil bloot te leggen.

Tijdens de lockdown piekerden mensen meer over de eigen gezondheid en die van anderen, over sociale isolatie en de gewijzigde werksituatie, blijkt uit de enquête bij bijna zevenhonderd Vlamingen. Een derde van de bevraagden ervoer meer stress, sliep slechter en verveelde zich vaker.Terwijl ongeveer een derde minder aan fysieke activiteit toekwam, gold voor een iets grotere groep het omgekeerde: 46 procent bewoog net meer. Het aantal mensen dat dagelijks een groene omgeving opzocht, steeg met 8 procent. Een meerderheid (81 procent) gaf ook aan dagelijks zijn of haar tuin, terras of balkon op te zoeken. Dat is een stijging met 23 tegenover normale omstandigheden.Meer dan de helft van de bevraagden liet noteren vooral de natuur en groene omgevingen te viseren bij het buitenzijn, eerder dan stedelijke omgevingen. Stadsbezoek vertoonde dan ook een sterke daling, ongetwijfeld voor een deel omdat veel winkels, horeca en culturele centra gesloten bleven. Opvallend is dat de cijfers aan de kust verschillen. Zo nam het aantal dagelijkse bezoeken aan het strand met 11 procent sterker toe dan de natuurbezoeken in het binnenland.De helft van de bevraagde kustbewoners noemde de zee, het strand of de duinen een ideale uitlaatklep. Kustbewoners gaven zichzelf een 5 procent hogere score voor geluk dan wie meer dan 5 km van zee woont. Dat ligt in lijn met eerdere onderzoeken door het VLIZ, die erop wezen dat kustbewoners zich gezonder achten dan wie in het binnenland woont. Ook toont de bevraging dat kustbewoners zichzelf, in vergelijking met wie in het binnenland woont, gunstigere scores geven op de vraag of ze tijdens corona piekeren (35 tegenover 49 procent), zich vervelen (20 tegenover 27 procent) of stress ervaren (29 tegenover 37 procent). Nabijheid en toegang tot strand en zee lijkt dus als een extra buffer te werken tijdens de lockdown, maar er is meer onderzoek nodig om de oorzaken van het verschil bloot te leggen.