Wie hoogrisicocontact had kan zich laten vaccineren tegen apenpokken

Zorgverleners en personen die een onbeschermd hoogrisicocontact hadden met een met apenpokken besmette persoon, kunnen zich laten vaccineren tegen apenpokken, liefst binnen de vier dagen na het contact.

België beschikte al over 200 doses van Imvanex van het Deense bedrijf Bavarias Nordic. Dat vaccin is in de Europese Unie vergund tegen klassieke pokken, maar kan ook tegen apenpokken worden gebruikt. Ons land heeft ook 3.040 doses van het Jynneos-vaccin ontvangen. Dat is de Amerikaanse variant van het Imvanex-vaccin.

Voor wie?

‘Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden’, benadrukt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het gaat om zorgpersoneel na een hoogrisicocontact zonder bescherming, immuungecompromitteerden na een hoogrisicocontact (zoals een besmet gezinslid of het delen van kleding met een patiënt met huiduitslag) en personen na een zeer hoogrisicocontact (zoals seksueel contact of langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde).

Het vaccin moet liefst binnen de 4 dagen na blootstelling in de bovenarm worden toegediend. Personen die tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, worden in principe niet opnieuw gevaccineerd, behalve indien zij een immuunstoornis hebben. Wie niet gevaccineerd is tegen klassieke pokken, moet een tweede dosis krijgen, met minstens 28 dagen tussentijd. De vaccins worden toegediend in negen referentiecentra in ons land.

Wie denkt hoogrisicocontact te hebben gehad, neemt best contact op met zijn huisarts of behandelende arts, die dan kan overleggen met het referentiecentrum of vaccinatie nuttig.

Mannen

Sinds begin mei 2022 worden in België, net als in het buitenland, gevallen van apenpokken gemeld die geen link hebben met een reis naar West- of Centraal-Afrika, waar het virus vaker circuleert. Op 5 juli had Sciensano in België 168 bevestigde gevallen: 92 in Vlaanderen, 64 in Brussel en 13 in Wallonië. Het gaat allemaal om mannen van 20 tot 62 jaar oud. Het virus veroorzaakt meestal koorts en typische huidletsels, vergelijkbaar met waterpokken. De letsels kunnen overal op het lichaam voorkomen, ook op het gezicht en de handpalmen. De meeste gevallen zijn mild en veroorzaken geen ernstige ziekte bij gezonde volwassenen. De symptomen verdwijnen gewoonlijk spontaan binnen de twee tot vier weken.