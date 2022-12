WHO zeer ongerust over covid-19-situatie in China

De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, zegt ‘zeer ongerust’ te zijn over de huidige situatie van de covid-19-pandemie in China. De huidige besmettingsgolf is van een ongeziene omvang, zodat de WHO meer details aan de lokale autoriteiten heeft gevraagd om de situatie goed te kunnen inschatten.

‘De WHO is enorm begaan met de evolutie van de situatie in China’, klinkt het. ‘Alvorens een volledige evaluatie te kunnen doen over de risico’s die de situatie met zich meebrengt, heeft de WHO meer gedetailleerde informatie nodig over de ernst van de ziekte, het aantal ziekenhuisopnames en de noden die er zijn op vlak van aanlevering van units voor het toebrengen van intensieve medische zorgen.’

Hoeveel besmettingen en slachtoffers er zijn in de op één na grootste economie ter wereld, is onduidelijk. Er waren recent berichten over mensen die niet konden worden behandeld en crematoria en uitvaartcentra die overuren draaien vanwege de talrijke sterfgevallen. Daarvan is niet veel te zien in de officiële cijfers, die aangeven dat deze maand niet meer dan tien personen aan covid zijn overleden.

Vorige maand werden heel wat beperkende maatregelen versoepeld, maar dat ligt volgens experten niet aan de oorzaak van de explosie aan besmettingen. ‘De intensiteit van de besmettingen was al aan de gang voor de maatregelen werden versoepeld.

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben pas recent het licht op groen gezet voor een tweede booster voor 60-plussers en mensen die lijden aan chronische aandoeningen. Maar 69 procent van de 60-plussers in China en 42 procent van de 80-plussers kreeg al drie vaccinaties tot hiertoe. Heel wat oudere Chinezen zijn niet voldoende gevaccineerd uit vrees voor bijwerkingen.

Prognoses suggereren dat China volgend jaar een besmettingsexplosie en meer dan een miljoen coronadoden zou kunnen meemaken. ‘De WHO maakt zich grote zorgen over de veranderende situatie in China, met toenemende meldingen van ernstige ziekten’, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus op een persconferentie. ‘Wij roepen China op om data te delen en onderzoek te voeren naar de besmettingen zodat we beter kunnen begrijpen wat daar juist aan de hand is.’

Het is moeilijk de coronasituatie in China correct in te schatten doordat er geen officiële cijfers door de autoriteiten bekendgemaakt worden. Ziekenhuizen melden een overdaad aan infecties, de overheid roept mensen op thuis hun behandeling te ondergaan wanneer ze niet ernstig ziek zijn. Heel wat bedrijven, winkels en restaurants houden de deuren gesloten na een reeks besmettingen bij het personeel..