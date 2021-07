De WHO trekt aan de alarmbel over het gebruik van e-sigaretten en andere elektronische apparaten voor de consumptie van de verslavende stof nicotine. De organisatie roept de overheden op tot een strengere regulering van de verkoop.

De verkoop van de e-sigaretten is steeds vaker op jongeren gericht, met bijzondere smaken en modieuze verpakkingen. De minderjarige gebruikers grijpen later twee tot drie keer vaker naar gewone sigaretten dan de andere jongeren, zo blijkt uit een rapport dat door de WHO is gepubliceerd.

Volgens de VN-organisatie worden er in de Europese Unie duizenden verschillende soorten e-sigaretten en e-liquids (vloeistoffen) verkocht. De wereldwijde omzet steeg tussen 2014 en 2019 van ongeveer 2,8 miljard dollar tot 15 miljard dollar (12,7 miljard euro). De langetermijngevolgen van het gebruik van e-sigaretten zijn nog niet duidelijk, zo staat in het rapport. 'Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze producten niet ongevaarlijk zijn.'

Sommige vloeistoffen bevatten twee keer zoveel nicotine als gewone sigaretten. Studies hebben aangetoond dat het gebruik tot hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en longproblemen kan leiden. Zelfs in producten die als nicotinevrij in de markt worden gezet, wordt de verslavende stof vaak aangetroffen, zo blijkt nog uit de gegevens.

De WHO roept overheden dan ook op om de verkoop van e-sigaretten beter te reglementeren. 'Elektronische nicotine-apparaten moeten beter gereguleerd worden', zegt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Als ze niet verboden worden, moeten de autoriteiten kinderen, jongeren en andere doelgroepen beter beschermen tegen de schadelijke gevolgen van dergelijke apparaten.'

'Het doel van de tabaksfabrikanten is duidelijk', zegt Michael Bloomberg. 'Ze willen een nieuwe generatie aan zich binden. Dat kunnen we niet laten gebeuren.'

Bloomberg, gewezen burgemeester van New York, is de oprichter van Bloomberg Philanthropies, de liefdadigheidsinstelling die het rapport heeft gesponsord.

