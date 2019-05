De WHO stapt de 21e eeuw binnen en komt met een update van haar internationale ziekteclassifactie. Zo worden transgenders niet langer gecategoriseerd als mensen met een 'psychische stoornis'. Videogameverslaving is voortaan wel een stoornis en burn-out krijgt een nieuwe definitie.

De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) beschrijft rond de 55.000 medische aandoeningen of fenomenen. Het is de eerste keer sinds 1999 dat de ziekteclassificatie een update krijgt. De nieuwe WHO-ziekteclassificatie werd vorig jaar al gepubliceerd en is onlangs officieel goedgekeurd tijdens deze 72e Wereldbijeenkomst. Ze treedt in werking op 1 januari 2022. Die nieuwe update betreft vooral aandoeningen in de categorie psychische stoornissen. Dit is er veranderd:

