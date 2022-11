WHO lanceert nieuwe benaming voor apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft maandag een nieuwe benaming voor apenpokken gelanceerd. De ziekte zal voortaan bestempeld worden als ‘mpox’. De naamsverandering komt er volgens de WHO wegens ‘racistisch en stigmatiserend taalgebruik’. Een nieuwe Nederlandse benaming is er voorlopig nog niet.

Beide benamingen zullen in eerste instantie nog naast elkaar worden gebruikt. Dit om eventuele verwarring te vermijden. Na een jaar zal het WHO het enkel nog maar over mpox hebben.

Het zeldzame virus dook begin mei op in Europa. Sindsdien werden wereldwijd meer dan 80.000 gevallen vastgesteld in 110 landen. In ons land gaat het om 789 bevestigde gevallen. Het virus wordt voornamelijk overgedragen door seksueel contact. De ziekte veroorzaakt griepsymptomen en een kenmerkende huiduitslag.

De term ‘apenpokken’ is ontstaan toen het virus in 1958 werd ontdekt bij apen in een Deens labo. Het virus werd later echter aangetroffen bij verschillende diersoorten, vooral knaagdieren. Het eerste geval bij de mens werd in 1970 opgetekend in de Democratische Republiek Congo.