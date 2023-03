WHO: ‘Covid stilaan op niveau van seizoensgriep’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoopt dit jaar het maximale alarmniveau voor covid-19 te verlagen en vermoedt dat de epidemie stilaan een soortgelijke bedreiging als de seizoensgriep wordt. Dat heeft de organisatie vrijdag gezegd tijdens een persconferentie.

‘Ik denk dat we op het punt gekomen zijn waar we covid-19 op een gelijkaardige manier als de seizoensgriep kunnen bekijken: een bedreiging voor de gezondheid, een virus dat dodelijk blijft, maar dat onze samenleving en ziekenhuissystemen niet ontwricht’, verklaarde Michael Ryan, directeur van het Noodprogramma van WHO. Hoewel er nog steeds ‘aanzienlijke gaten’ zijn wat betreft de vaccinatie tegen het coronavirus en de toestand van de gezondheidssystemen na de pandemie ‘heel fragiel en zwak zijn’, spreekt Ryan over een ‘positief traject’ waarbij de transitie is ingezet naar ‘een langetermijn beheersing van het virus’.

Volgens Ryan vormt covid-19 een minder grote bedreiging voor de samenleving, aangezien meer besmettingen niet leiden tot hogere sterftecijfers of meer opnames in ziekenhuizen. Toch benadrukte de WHO-directeur dat het ‘buitengewoon belangrijk’ is om het virus te blijven onderzoeken en na te gaan ‘hoe het zich verspreidt binnen onze gemeenschappen’.