Een nieuw jaar, een nieuwe coronavariant: wat moet u weten over XBB.1.5?

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de nieuwe omikronvariant XBB.1.5 van het coronavirus. De variant, die in oktober werd ontdekt, is besmettelijker dan de eerdere varianten.

Volgens de beschikbare genetische analyses van het virus verpreidt de variant zich vooral in de Verenigde Staten en Europa en is hij al in 29 landen ontdekt.

Het gaat om een subgroep van de omikronvariant die sinds het einde van 2021 rondgaat. Een risicoanalyse is aan de gang en zal binnenkort bekendgemaakt worden, aldus de WHO.

De variant verspreidt zich razendsnel. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC (Centers for Disease Control and Prevention) schat dat XBB.1.5 goed was voor ongeveer 40,5 procent van alle nieuwe besmettingen in de laatste week van vorig jaar.

Is de nieuwe variant ook ziekmakender?

XBB.1.5 kan makkelijker de opgebouwde immuniteit omzeilen dan vorige varianten, maar dat betekent niet noodzakelijk dat u er ook zieker van bent. Omikronvarianten hebben de neiging een tragere ontwikkeling van de ziekte met zich mee te brengen, doordat ze zich minder in de longen vestigen maar eerder aanwezig zijn in de bovenste luchtwegen. Hierdoor veroorzaken ze enkel symptomen als koorts, vermoeidheid en verlies van geur.

De combinatie van het omzeilen van de immuniteit en de hoge besmettelijkheid zal wellicht tot een nieuwe coronagolf leiden deze winter. Vooral omdat de maatregelen grotendeels zijn opgeheven.

Bepaalde behandelingen werken niet meer

Behandelingen op basis van monoklonale antilichamen blijken niet effectief tegen XBB zo waarschuwt het Europees Geneesmiddelenbureau. Men neemt aan dat dat ook het geval is bij XBB.1.5 Talrijke monoklonale antilichamen bewezen in het verleden wél hun effect en werden door injectie of via infuus in ziekenhuizen ingediend tegen eerdere coronavarianten.

Antivirale behandelingen zoals Paxlovid van Pfizer zouden wél effectief werken bij de nieuwere varianten. Ook de vaccins beschermen nog steeds tegen de coronavarianten.

Wat met mogelijke Chinese virusvarianten?

Er zijn nog geen nieuwe varianten van het coronavirus gevonden in China. Voor zover bekend vinden er in China geen besmettingen plaats met varianten die niet elders op de wereld voorkomen.

Verschillende landen maken zich zorgen over het ontstaan van een eventuele nieuwe virusvariant in China, nu dat land worstelt met een golf aan besmettingen. Sommige landen hebben daarom besloten om reizigers uit China inreisbeperkingen op te leggen.

(Lees verder onder het artikel.)

Chinese data geven opstoot van epidemie niet weer

China heeft in december afscheid genomen van zijn zerocovidbeleid, dat gepaard ging met onder meer strenge lockdowns en testverplichtingen voor grote mensenmassa’s. De autoriteiten zijn vorige maand ook gestopt met het delen van hun dagelijkse infectiecijfers en hebben daarnaast de definitie van coronadoden aangepast.

De WHO roept China op weer regelmatig betrouwbare gegevens te delen over ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Er bestaat immers een discrepantie tussen de Chinese statistieken en de opflakkering van de epidemie in het land. ‘We denken dat huidige cijfers die China vrijgeeft, een onderschatting zijn van de reële impact van de ziekte in termen van ziekenhuisopnames, opnames op de intensieve zorg en vooral in termen van overlijdens’, zei dokter Michael Ryan op een persconferentie.

Nu het coronavirus zich sterk verspreidt in China en er geen ruime gegevens over de toestand beschikbaar zijn, is het begrijpelijk dat landen stappen zetten waarvan ze denken dat die hun burgers zullen beschermen, aldus de WHO.

Voor zover bekend sterven naar schatting nog tienduizend mensen per week aan covid-19 in de wereld. ‘De echte tol is wellicht veel zwaarder.’