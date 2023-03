Wetenschappers vinden verklaring voor mysterieuze leverziekte bij kinderen

Vorig jaar zorgde een plotse opstoot van acute hepatitis van onbekende oorsprong bij kinderen voor onrust, maar intussen hebben wetenschappers wellicht een verklaring gevonden voor het fenomeen.

Drie studies suggereren onafhankelijk van elkaar dat een tot nog toe als onschuldig aanzien virus samen met andere factoren aan de basis zou liggen van de mysterieuze leverziekte, staat te lezen in het vakblad Nature. Ook de terugkeer van kinderen naar kinderdagverblijven en scholen na de coronalockdowns kan een rol hebben gespeeld.

Begin april 2022 doken voor het eerst raadselachtige en soms zware gevallen van hepatitis – een ontsteking van de lever – op bij voorheen gezonde kinderen. In juli 2022 had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het over zo’n duizend zieke kinderen in 35 verschillende landen, waaronder ook België. Ongeveer vijftig patiëntjes, van wie sommigen erg jong, hadden een levertransplantatie nodig en minstens 22 kinderen overleden aan de ziekte.

De nu gepubliceerde studies uit Groot-Brittannië en de VS wijzen op een verband met een bepaald type adeno-geassocieerd virus (AAV2). De onderzoeksteams van de universiteit van Glasgow, het University College London en de universiteit van Californië troffen in de bloed- en leverweefselmonsters van het overgrote deel van de betrokken kinderen hoge concentraties van het virus aan. Tot hiertoe werd aangenomen dat AAV2 op zichzelf normaal gezien geen ziektes veroorzaakt en dat het zelf geen cellen kan infecteren, maar andere virussen nodig heeft om te repliceren. Het Londense team vond echter naast AAV2 kleine sporen van een menselijk adenovirus en een herpesvirus, die als “hulpvirussen” zouden kunnen fungeren. De wetenschappers vermoeden dat dit AAV2 in staat heeft gesteld om zich te vermenigvuldigen en de lever zware schade toe te brengen.

De uitbraak zou bovendien in de hand zijn gewerkt door de coronalockdowns. Kinderen bouwden namelijk een minder goede immuniteit op door thuis te blijven en niet in contact te komen met de virussen waarmee ze normaal gezien in contact komen.