Roken heeft ook voor het hart ernstige gevolgen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een vijfde van de overlijdens onder hartpatiënten is te wijten aan roken. En wie stopt met roken, halveert zijn risico op hartaandoeningen al na één jaar.

Elk jaar sterven 1,9 miljoen mensen aan een hartaandoening die wordt veroorzaakt door tabak, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in samenwerking met de Wereldhartfederatie en de Universiteit van Newcastle in Australië. Dat komt overeen met een op de vijf sterfgevallen als gevolg van hartaandoeningen. Ze sporen tabaksgebruikers aan om hulp te zoeken om te stoppen met roken en benadrukken dat rokers meer kans hebben op acute cardiovasculaire problemen, ook op jongere leeftijd.

50 procent minder risico

Enkele sigaretten per dag, af en toe roken of blootstelling aan passief roken verhogen al het risico op hartaandoeningen. Als tabaksgebruikers onmiddellijk actie ondernemen en stoppen, zal hun risico daarop met 50 procent afnemen na een jaar van niet-roken.

'Gezien de bewijzen die we tegenwoordig hebben over de gezondheidsvoordelen van stoppen met roken, kan het niet-aanbieden van informatie over de mogelijkheden om te stoppen met roken aan patiënten met hartaandoeningen worden beschouwd als een klinische wanpraktijk of nalatigheid', zegt arts Eduardo Bianco, de voorzitter van de Tobacco Expert Group van de Wereldhartfederatie. 'Verenigingen van cardiologen zouden hun leden moeten trainen in programma's die stoppen met roken bevorderen, en ook moeten ze het belang van tabaksbestrijding meer benadrukken.'

De nota waarschuwt ook dat rookloze tabak verantwoordelijk is voor ongeveer 200.000 sterfgevallen door hartziekten per jaar. E-sigaretten verhogen immers de bloeddruk, waardoor het risico op hart- en vaatziekten toeneemt.

Covid-19

Ten slotte verhogen hoge bloeddruk en hartaandoeningen ook het risico op ernstige covid-19, stelt de WHO.

'Overheden hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid van hun mensen te beschermen en de tabaksepidemie te helpen keren', zegt arts Vinayak Prasad van de WHO. 'Door onze gemeenschappen rookvrij te maken, wordt het aantal aan tabak gerelateerde ziekenhuisopnames verminderd, wat belangrijker is dan ooit in de context van de huidige pandemie.'

'Tabaksontmoediging is een sleutelelement voor het verminderen van hartaandoeningen. Overheden kunnen rokers helpen stoppen door de belasting op tabaksproducten te verhogen, tabaksreclame te verbieden en diensten aan te bieden om mensen te helpen stoppen met roken.'

Elk jaar sterven 1,9 miljoen mensen aan een hartaandoening die wordt veroorzaakt door tabak, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in samenwerking met de Wereldhartfederatie en de Universiteit van Newcastle in Australië. Dat komt overeen met een op de vijf sterfgevallen als gevolg van hartaandoeningen. Ze sporen tabaksgebruikers aan om hulp te zoeken om te stoppen met roken en benadrukken dat rokers meer kans hebben op acute cardiovasculaire problemen, ook op jongere leeftijd.Enkele sigaretten per dag, af en toe roken of blootstelling aan passief roken verhogen al het risico op hartaandoeningen. Als tabaksgebruikers onmiddellijk actie ondernemen en stoppen, zal hun risico daarop met 50 procent afnemen na een jaar van niet-roken.'Gezien de bewijzen die we tegenwoordig hebben over de gezondheidsvoordelen van stoppen met roken, kan het niet-aanbieden van informatie over de mogelijkheden om te stoppen met roken aan patiënten met hartaandoeningen worden beschouwd als een klinische wanpraktijk of nalatigheid', zegt arts Eduardo Bianco, de voorzitter van de Tobacco Expert Group van de Wereldhartfederatie. 'Verenigingen van cardiologen zouden hun leden moeten trainen in programma's die stoppen met roken bevorderen, en ook moeten ze het belang van tabaksbestrijding meer benadrukken.'De nota waarschuwt ook dat rookloze tabak verantwoordelijk is voor ongeveer 200.000 sterfgevallen door hartziekten per jaar. E-sigaretten verhogen immers de bloeddruk, waardoor het risico op hart- en vaatziekten toeneemt.Ten slotte verhogen hoge bloeddruk en hartaandoeningen ook het risico op ernstige covid-19, stelt de WHO.'Overheden hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid van hun mensen te beschermen en de tabaksepidemie te helpen keren', zegt arts Vinayak Prasad van de WHO. 'Door onze gemeenschappen rookvrij te maken, wordt het aantal aan tabak gerelateerde ziekenhuisopnames verminderd, wat belangrijker is dan ooit in de context van de huidige pandemie.''Tabaksontmoediging is een sleutelelement voor het verminderen van hartaandoeningen. Overheden kunnen rokers helpen stoppen door de belasting op tabaksproducten te verhogen, tabaksreclame te verbieden en diensten aan te bieden om mensen te helpen stoppen met roken.'