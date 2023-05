Tijdens het koken komen schadelijke stoffen vrij die astma en ademhalingsmoeilijkheden kunnen verergeren. Hoe duurzamer en dus hoe ‘luchtdichter’ onze huizen, hoe groter het probleem.

We kennen allemaal de bakluchten die na het koken in de keuken blijven hangen. Weinig mensen zijn zich echter bewust van de meer schadelijke stoffen die koken met zich meebrengt.

Voedingswaren die verbrand, geschroeid of gestoofd worden, kunnen namelijk fijnstof (PM 2,5) produceren. Bij het braden van vlees en het wokken van groenten komt het meeste fijnstof vrij.

Ook etensresten die zich in de oven of op de kookplaat verzamelen, genereren fijnstof bij verbranding. Dat fijnstof kan tot enkele uren na het koken in huis blijven hangen.

Volgens onderzoek kan je zo blootgesteld worden aan drie keer zoveel fijnstof bij het bereiden van een diner met een gebraad, dan wanneer je door New Delhi wandelt – een van de meest vervuilde steden ter wereld.

Fijnstof kan het hart en de longen beschadigen wanneer het ingeademd wordt. Op die manier kan het astmasymptomen verergeren en bijdragen aan een verminderde longfunctie, een verhoogd risico op een hartaanval en irritatie van de luchtwegen.

Gasfornuizen

Vooral het gebruik van een gasfornuis vormt een risico indien er geen mechanische ventilatie aanwezig is, zoals een afzuigkap. Koken op gas veroorzaakt namelijk aanzienlijke vervuiling met stikstofdioxide. Stikstofdioxide kan luchtwegklachten en astma-aanvallen veroorzaken.

Daarnaast produceert een gasfornuis ook koolstofmonoxide (CO), fijnstof en andere verontreinigende stoffen, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Wetenschappelijk is aangetoond dat in woningen waar op gas wordt gekookt, kinderen 20 procent meer risico op longklachten lopen.

Gasfornuizen zouden het voorbije jaar in de EU verantwoordelijk zijn voor symptomen van astma bij 700.000 kinderen – goed voor 12 procent van alle astmagevallen bij kinderen.

Een van de meest doeltreffende manieren om je blootstelling aan fijnstof van het koken te verminderen is een dampkap. Volgens onderzoek kan je blootgesteld worden aan tot 90 procent minder fijnstof door het gebruik van een dampkap.

Let wel, als je een dampkap hebt met recirculatie (de gefilterde lucht wordt terug naar binnen geblazen) zal dat weinig effectief zijn bij gasfornuizen. De koolstoffilter in de dampkap houdt namelijk geen stikstofdioxide tegen.