Realityster Kourtney Kardashian beweert dat manukahoning een superfood is met buitengewone voordelen voor de gezondheid. Klopt dat?

Onderzoekers uit Engeland gingen de bacteriedodende werking na van verschillende honingsoorten. Een van die honingsoorten was manukahoning. De manukaboom komt hoofdzakelijk voor in Nieuw-Zeeland, en is onder andere ook bekend als de theeboom. Deze laatste naam werd gegeven nadat James Cook in de 18de eeuw thee bereidde met de bladeren. De term manuka komt uit de Maori-taal. De honing ontstaat wanneer honingbijen de nectar van de manukabloemen verzamelen.

De Engelse onderzoekers testten 18 soorten honing door ze in contact te brengen met bacteriële stammen in een schaaltje. De wetenschappers concludeerden dat alle honingsoorten een bacteriedodende werking hebben, en sommige iets meer dan andere naargelang hun werkingsmechanisme.

De onderzoekers raden aan om honing te gebruiken bij wondgenezing, zeker bij besmettingen met bacteriën die niet of minder gevoelig zijn voor antibiotica.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit is het zoveelste exotische voedingsmiddel dat zogezegd talrijke gezonde eigenschappen heeft, die goedkopere lokale voedingsmiddelen niet hebben. Manukahoning voor de huid klinkt beter dan aardappelpuree.

Liefhebbers van manukahoning moeten er vooral verder van genieten. Toch biedt deze honing geen buitengewone gezondheidsvoordelen in vergelijking met andere honingsoorten. De term superfood is geen wetenschappelijke term, maar eentje uit de marketingwereld. In het verleden kregen onder andere chiazaad, gojibessen en quinoa deze 'eretitel'. Manukahoning wordt eveneens gebruikt voor de huid, maar onderzoek toont geen overtuigende resultaten aan.

Volgens de Omgekeerde Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven zit honing in de rode zone, samen met confituur, choco en speculaaspasta. De rode zone betekent dat je het voedingsmiddel het best beperkt gebruikt, wegens de samenstelling. Zo bevat honing 308 kcal per 100 gram, met 76 gram suikers. Het gehalte aan vitamines en mineralen is verwaarloosbaar.

Conclusie Veel exotische voedingsmiddelen krijgen geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, die eigenlijk op weinig wetenschappelijke gegevens berusten. Zo zou manukahoning, zoals alle honingsoorten, een bacteriedodende werking hebben en nuttig kunnen zijn bij wondheling, maar overtuigend bewijs is er niet. Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven beperk je het gebruik van honing het best: het bevat veel calorieën en weinig vitamines of mineralen.

