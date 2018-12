Wearables: iets voor onder de kerstboom. Of liever niet?

Activiteitstrackers, fitnessbandjes, wearables, smartwatches, fitness-apps: veel toestellen en toepassingen die min of meer hetzelfde doen, worden onder verschillende benamingen aan de man gebracht. De essentie is dat ze gegevens verzamelen en daarop verder bouwen om mensen tot meer beweging aan te zetten. De eenvoudigste tellen alleen stappen of looppassen, de nieuwste registreren enorm veel gegevens, zoals afstanden, hoogteverschillen, actieve tijd, energieverbruik, hartslag, intensiteit, trapfrequentie, bloeddruk, temperatuur van lichaam en omgeving, slaapduur, slaapkwaliteit. Bovendien doen ze dat systematischer dan je zelf zou kunnen. Op basis van de gegevens bieden producenten begeleidende motiveringsprogramma's aan met herinneringen, aanmoedigingen, tips, hulp bij het stellen van doelen, enzovoort. Zo willen ze je aanmoedigen om vol te houden.

