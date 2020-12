Voor de tijd van het jaar hebben opvallend weinig Belgen last van verkoudheden. Maar als gevolg van stress en angst duiken andere kwaaltjes op.

Uit een onderzoek bij 1.000 Belgen door online apotheek Viata.be blijkt dat 35 procent van de Belgen aangeeft dit jaar minder last te hebben van verkoudheden tegenover andere jaren, 27 procent zegt minder last te hebben van keelpijn.

Toch voelen we ons niet meteen kiplekker in dit vreemde jaar. Liefst 43 procent klaagt over vermoeidheid (31 procent heeft hier meer last van dan andere jaren), 28 procent over lusteloosheid (een kwart heeft er meer last van), een derde over spierpijn (19 procent meer) en hoofdpijn (18 procent meer) en één op de tien spreekt zelfs van haaruitval (9 procent meer).

Stress-expert Elke Geraerts is niet verbaasd over de resultaten en wijst stress en angst als oorzaak voor de klachten aan. '29 procent spreekt over nòg meer stress in deze lockdown dan in begin van het jaar, hetzelfde voor angst om corona te krijgen (22 procent) en slaaptekort (20 procent). Dit kan niet anders dan zich ook fysiek uiten. Want stress zorgt voor stresshormonen, adrenaline en cortisol, die naast mentale gevolgen ook een sterke impact hebben op ons lichaam én bovendien op ons cognitief denkvermogen.' Geraerts waarschuwt dan ook voor een vicieuze cirkel. 'De stress en angst om ziek te worden maakt ons uiteindelijk ook ziek.'

Maar ook een ongezonde levensstijl tijdens de coronacrisis kunnen de kwaaltjes in de hand werken. Liefst 46 procent geeft aan te zijn bijgekomen tijdens deze lockdown, een vijfde zelfs nog meer dan in de eerste lockdown. Een kwart eet ongezond en snoept ook meer, bijna 7 op de 10 bewegen te weinig en 12 procent is zelfs helemaal gestopt met sporten sinds de crisis.

Goede voornemens

Tegelijk beseft de Belg dat hij iets aan zijn gezondheid moet doen. 23 procent wil meer gaan bewegen, 28 procent meer slapen en 28 procent gezonder eten in de komende maanden.

'Dit zijn alvast zeer goede voornemens', zegt Geraerts. 'Het allerbelangrijkste is dat mensen hun voornemens niet uitstellen. Zeg niet "vanaf 1 januari zal ik dat doen". Want dan leg je te veel druk en te hoge verwachtingen op aan jezelf. Begin gewoon vandaag met één kleine verandering. Bijvoorbeeld door gewoon even een blokje om te gaan wandelen. De instant boost die je daardoor zal krijgen, zal je helpen motiveren om ook andere dingen langzaamaan te veranderen.'

En omdat we dit jaar voor de feestdagen niet mogen samenkomen met vrienden en familie, hoeven we niet van het ene feest naar het andere te jagen. Een derde van de Belgen verwacht dan ook dat ze de komende feestdagen een pak meer rust zullen hebben dan andere jaren. 'Dit zal goed doen, want rust, zowel fysiek als mentaal, is een zeer goed medicijn', besluit Geraerts.

