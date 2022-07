Wanneer is het te warm om te werken?

Is meer dan 30 graden te warm om te werken? Het antwoord hangt af van de uit te voeren taak en een speciale thermometer.

‘Voor de ene werknemer is 25 graden te warm, voor de andere is 30 nog zeer draaglijk om te werken’, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. De temperatuur moet daarom gemeten worden met een zogenaamde ‘vochtige globethermometer’. Deze thermometer houdt immers ook rekening met de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid (wind, tocht) en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. De gemeten waarden liggen ongeveer 5 graden lager dan de temperatuur van een normale thermometer. Hoe droger de lucht, hoe heter hij moet zijn om de maximumwaarden te overschrijden.

Maximale temperatuur op de werkplaats:

Kantoorjob: Wet Bulb Globe Temperature: 29, temperatuur: 31 à 32 °C

Staande job: Wet Bulb Globe Temperature: 26, temperatuur: 28 à 29 °C

Veel tillen en verplaatsing (bijvoorbeeld tuinbouw): Wet Bulb Globe Temperature: 22, temperatuur: 24 à 25 °C

Zeer zware job (bijvoorbeeld in de bouw): Wet Bulb Globe Temperature: 18, temperatuur: 20 °C

Welke maatregelen nemen bedrijven bij hoge hitte?

Uit een enquête van Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 150 ondernemers en bedrijfsleiders blijkt dat de overgrote meerderheid extra maatregelen voor hun personeel zal invoeren. 80 procent van hen zal bijvoorbeeld meer koude dranken aanbieden en bijna een derde (32 procent) zal zelfs ijsjes aan hun personeel aanbieden.

Aanpassingen van werktijden en taken zijn ook populair. Drie op de tien ondernemers laten werknemers bijvoorbeeld eerder beginnen en eerder eindigen om het werk in de heetste uren op een lager pitje te zetten, of ze verlengen de duur van de pauzes. Meer dan een derde van de respondenten (36 procent) zegt ook dat zij hun werknemers ventilatoren of airco ter beschikking stellen om wat koelte op de werkplek te brengen.

Korte broek?

En wat met de kledij? In principe wordt kleding gedefinieerd in het arbeidsreglement van een bedrijf. De meeste werkgevers zijn echter soepeler bij warm weer, zolang het personeel maar een zekere ‘waardigheid’ in acht neemt, vooral voor degenen die in direct contact met de klant staan. Zo heeft 72 procent van de bedrijfsleiders er niets op tegen dat hun mannelijke werknemers in korte broek naar het werk komen. Een geklede bermuda, geen sportshort.