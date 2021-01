Waarom val ik niet af, ook al sport ik 3 keer per week?

Vraag jij je soms af waarom de kilo's er niet afvliegen terwijl je wel drie keer per week sport of enkel slaatjes eet? Prof. dr. Dominique Hansen (UHasselt) is als fysioloog de geknipte man om ons gevecht met de weegschaal te analyseren.