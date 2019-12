Dokters die de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland behandelen, hebben 1,2 miljoen vierkante centimeter huid besteld.

Bij brandwonden wordt menselijke huid gebruikt als 'natuurlijke pleister' om het genezingsproces te helpen. Het collageen en het vocht uit die huid dragen bij tot het reduceren van infecties en verminderen littekenvorming en pijn.

Dokters transplanteren daarvoor de huid van een ander deel van het lichaam, zoals de bil of achter het oor. Als dat niet mogelijk is, wordt de wond ingesmeerd met zilversulfadiazine en vervolgens met verband bedekt. Een andere mogelijkheid is gedoneerde huid. Deze huid wordt afgestaan na het overlijden, zoals bij andere organen, en kan gedurende enkele jaren bewaard worden.

Normaal gezien kunnen nationale ziekenhuizen in de huidvraag voldoen, maar de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island is een extreme situatie. Sommige van de slachtoffers hebben brandwonden opgelopen op 90 tot 95 pct van hun lichaam. Daarom wordt er nu huid geïmporteerd vanuit Amerikaanse weefselbanken.

Volgens Pete Watson, hoofdgeneesheer in de regio Counties Manukau, zijn de brandwonden complexer vanwege de gassen en chemicaliën die bij de vulkaanuitbarsting betrokken zijn. 'We zijn genoodzaakt om sneller operatief in te grijpen dan gewoonlijk', zegt hij. 'Dit is nog maar de start van een zeer lang proces dat voor sommige patiënten verschillende maanden zal duren.'

In vier ziekenhuizen, verspreid over het hele eiland, worden vandaag nog 21 mensen verzorgd. 16 zijn in kritieke toestand vanwege de ernst van hun brandwonden. Een aantal Australische patiënten zijn per vliegtuig overgebracht naar ziekenhuizen in Sydney.

De politie heeft ondertussen weinig hoop de acht vermisten levend terug te vinden. 'Dit is een bijzonder tragische situatie', zei Sarah Stuart-Black, directeur van Nieuw-Zeelandse Civiele Bescherming, tijdens een persconferentie.

Volgens een wetenschapper van GNS Science is de kans op een nieuwe uitbarsting op het eiland sinds woensdagochtend weer toegenomen.