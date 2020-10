Er zijn verschillende redenen waarom een verkoudheid nog steeds 'ongeneeslijk' is.

Hoewel een gewone verkoudheid de hoofdreden is waarom heel wat mensen in de wintermaanden ziek thuis moeten blijven van hun werk, is er nog steeds geen geneesmiddel tegen de aandoening en zit er niets anders om dan 'uit te zieken'.

Er zijn drie redenen waarom een verkoudheid nog steeds 'ongeneeslijk' is, zo schrijft Time Magazine in haar 'The Answers Issue'. Een eerste reden is dat er te veel virussen zijn. Wat wij kennen als een gewone verkoudheid, zijn in werkelijkheid verschillende virussen zoals rhinovirussen, adenovirussen, enterovirussen, parainfluenzavirussen en natuurlijk de alom bekende vier coronavirussen die een gewone verkoudheid veroorzaken.

De grote familie van rhinovirussen bevat ook nog eens meer dan honderd verschillende soorten. Van de adenovirussen bestaan er meer dan 60 types.

Vaccinatie

Net omdat er zoveel virusstammen zijn is een verkoudheid ook moeilijk te voorkomen via vaccinatie, zoals bij het griepvirus, waarvan er doorgaans maar drie tot vier stammen per jaar circuleren.

Maar de belangrijkste reden waarom er geen geneesmiddel is voor een verkoudheid is natuurlijk een gebrek aan stimulans. In vergelijking met andere besmettelijke ziektes zoals covid-19 zijn de symptomen van een verkoudheid relatief goedaardig.

Een verkoudheid is ook zelden dodelijk. De lopende neus en de zere keel zijn bovendien bijwerkingen die we ervaren van de aanval van ons immuunsysteem tegen het virus om ons weer beter te maken.

Het enige wat we dus kunnen doen tegen een verkoudheid is de symptomen verzachten. Dat doe je door veel water te drinken, bij voorkeur warm water met citroen, en eventueel met neussprays en -druppels om de opstopping te verhelpen.

Andere middeltjes, die niet wetenschappelijk bewezen zijn maar geen schade aanrichten, zijn het innemen van zink en vitamine C. Zink zou de gemiddelde lengte van een verkoudheid reduceren bij mensen die niet aan andere aandoeningen lijden. Vitamine C zou hetzelfde doen.

