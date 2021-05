Europa geeft het Waalse biotechbedrijf Mithra groen licht om zijn 'revolutionaire' anticonceptiepil op de markt te brengen. De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie reageert afwachtend.

Mithra is een Waalse triomf. Het biotechbedrijf, een spin-off van de Universiteit van Luik, werd mee opgericht door de Waalse ondernemer François Fornieri, alias 'de Waalse Marc Coucke'. Fornieri was lange tijd de beste maatjes met de Vlaamse zakenman, maar sinds enige tijd is hun relatie bekoeld. De flamboyante Fornieri moest vorig jaar terugtreden als ceo van Mithra, nadat hij in opspraak was gekomen in de schandalen rond de Luikse intercommunale Nethys. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek tegen hem wegens handel met voorkennis in aandelen van Mithra. Gevreesd werd dat een en ander negatief zou afstralen op de parel van de Waalse biotechnologie, maar dat blijkt ongegrond. Vandaag geldt het beursgenoteerde Mithra, gespecialiseerd in vrouwelijke gezondheid, als een succesverhaal hors catégorie en een Waalse eenhoorn: een bedrijf met een marktwaardering van meer dan 1 miljard euro. En nu heeft dus, na de goedkeuring voor de Amerikaanse markt door de Food and Drug Administration, ook de Europese Commissie haar fiat gegeven voor Estelle. Aan dat anticonceptiemiddel heeft Mithra meer dan tien jaar gewerkt. De pil wordt vooral gemaakt van estetrol, een natuurlijk oestrogeen - in tegenstelling tot de synthetische hormonen in bestaande anticonceptiepillen. De klassieke bijwerkingen van de pil zouden daardoor achterwege blijven. De nieuwe pil is goed nieuws voor het Waalse Gewest, dat het onderzoek ernaar heeft meegefinancierd. En voor Marc Coucke, aandeelhouder van Mithra en de man die met Ceres Pharma de nieuwe pil in België en Luxemburg op de markt zal brengen onder de naam Lydisilka. Maar is de eerste anticonceptiepil op basis van een natuurlijk oestrogeen ook écht iets om naar uit te kijken? 'Dat staat nog te bezien', zegt Johan Van Wiemeersch, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. 'Pas als we de nieuwe pil gaan voorschrijven, zullen we na een paar maanden merken of vrouwen echt minder last hebben van ongewenste effecten - denk aan gewichtstoename, hoofdpijn en libidoafname.' 'Je kunt natuurlijk niet voortgaan op de studies en juichberichten waarmee Mithra uitpakt', gaat Van Wiemeersch verder. 'Maar op zich is de komst van een nieuwe pil wel een grote gebeurtenis. We beleven een periode van pilmoeheid. Steeds meer vrouwen nemen hun toevlucht tot andere vormen van contraceptie. Vooral het spiraaltje wint aan belang. Laten we hopen dat de Waalse pil het evenwicht wat zal herstellen, want een spiraaltje is ook niet zonder risico's. Sommige vrouwen hebben blijvend last van bloedingen of ontstekingen. We zijn, met andere woorden, hoopvol gestemd.'