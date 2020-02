In Italië neemt de vrees voor een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus toe, nadat twee mensen er aan de longziekte gestorven zijn.

Er zijn ondertussen al meer dan zestig mensen besmet met het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Italië, en de vrees groeit dat het aantal nog zal stijgen. Verschillende dorpen in het noorden van het land zijn in lockdown geplaatst en evenementen zoals carnavalsstoeten werden afgelast.

Eerder op de dag was er nog sprake van 51 besmettingen. In Lombardije werden zaterdagavond al 46 besmettingen geteld, terwijl het aantal besmette personen in Venetië steeg tot 12. Zaterdagavond werd ook een eerste besmetting in de regio Piëmont gemeld, die gelinkt is aan de uitbraak in Lombardije.

Italië is zo het Europese land met de meeste COVID-19-besmettingen. In Duitsland werden 16 besmettingen geregistreerd, in Frankrijk 12, inclusief een overleden patiënt. België telt één besmetting.

In tien gemeenten in Lombardije blijven scholen en een groot deel van de winkels voorlopig gesloten en grote evenementen zoals kerkdiensten, carnavalsfeesten en sportevenemten werden afgelast. En ook in Venetië worden maatregelen genomen. In de getroffen regio's is een tiental steden in een semi-lockdown geplaatst, waarbij het grootste deel van de openbare plaatsen gesloten is, behalve enkele essentiële winkels en de apothekers van wacht.

Meer dan 50.000 mensen hebben de vraag gekregen om thuis te blijven en om gesloten ruimtes te vermijden, en treinen stoppen op bevel van de autoriteiten niet meer in bepaalde stations. Premier Giuseppe Conte riep zaterdag en crisisvergadering samen met de civiele bescherming en hield ook een bijzondere ministerraad. Hij schreef op Facebook dat nieuwe uitzonderlijke maatregelen overwogen moeten worden. Verwacht wordt dat in Lombardije risicopatiënten in gebouwen van het leger in quarantaine geplaatst zullen worden.

Afrika 'moet één front vormen' tegen virus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept Afrikaanse landen ondertussen op zich beter te wapenen tegen het nieuwe coronavirus. De landen zouden slecht voorbereid zijn op besmettingsgevallen. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus wil dat de lidstaten van de Afrikaanse Unie 'één front vormen om agressiever te zijn' in de strijd tegen het nieuwe virus. Vooralsnog is Egypte het enige land in Afrika waar een besmettingsgeval is geregistreerd.

'Onze grootste zorg blijft dat de mogelijkheid bestaat dat het COVID-19 zich verspreidt in landen met zwakkere gezondheidssystemen', zei Tedros. Volgens hem is er onder meer speciale apparatuur nodig voor als er nieuwe besmettingen worden geregistreerd, alleen is er in veel Afrikaanse landen een tekort aan dit soort middelen.

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar voor het eerst uit in de Chinese provincie Hubei. Inmiddels zijn in China zeker 2.300 patiënten aan de ziekte overleden. Ruim 76.000 mensen raakten besmet.

