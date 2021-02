Een opmerkelijke oproep van enkele leden van de Franse Wetenschappelijke raad: oudere en meer kwetsbare mensen zouden in zelfisolatie moeten gaan, zodat jongeren meer vrijheden kunnen krijgen. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een officieel standpunt van de voltallige raad.

De oproep van vijf leden van de Franse Wetenschappelijke Raad die de regering adviseert, onder wie voorzitter Jean-François Delfraissy, staat in een open brief in het vakblad The Lancet Public Health.

De auteurs verwijzen naar de opmars van nieuwe varianten van het virus, zoals degene die afkomstig zijn uit Zuid-Afrika of Brazilië, als argument voor de nood aan een nieuwe aanpak - een nieuw sociaal contract, noemen ze het. Op snelle groepsimmuniteit moeten we immers niet rekenen, zeggen ze.

'Nieuwe aanpak nodig'

'Het is tijd om af te stappen van de op angst gebaseerde aanpak van algemene lockdowns als het antwoord op de pandemie,' klinkt het in duidelijke taal.

'De bevolking is tot dusver relatief meegaand geweest, maar hun twijfels en wantrouwen zijn te zien in protestbewegingen in verschillende landen. De impact van een algemene lockdown op de economie is verwoestend, en het ergste moet nog komen. Ook de sociale gevolgen en die voor de mentale gezondheid zijn kolossaal. Vooral voor jongere generaties, hoewel zij weinig risico lopen om te sterven aan een besmetting met SARS-Cov-2.'

Het is tijd om af te stappen van de op angst gebaseerde aanpak van algemene lockdowns als het antwoord op de pandemie.

'Om zo goed mogelijk het succes van de vaccinatiecampagnes te verzekeren en de opmars van nieuwe varianten af te remmen zonder algemene lockdowns, moeten de regeringen maatregelen invoeren op een manier die veeleer toegespitst is op de verschillende generaties. Niet alle leeftijdscategorieën worden op dezelfde manier geïmpacteerd. Van maart tot juni 2020 gebeurde 96 procent van de oversterfte gelinkt aan covid-19 in Europa bij patiënten ouder dan 70 jaar.'

Zelfisolatie

Concreet pleiten de auteurs dus voor een nieuw sociaal contract, 'duidelijk, transparant en gebaseerd op de beschikbare data'.

'Dat betekent dat jongere generaties een beperking van de preventiemaatregelen (zoals mondmaskers en social distancing) zouden kunnen aanvaarden, op voorwaarde dat de oudere en kwetsbare groepen niet alleen die maatregelen toepassen, maar ook meer specifieke maatregelen zoals vrijwillige zelfisolatie om hun risico op besmetting te beperken.'

'De implementatie van zo'n aanpak moet doortastend gebeuren en in samenhang met de uitrol van vaccinaties over de verschillende bevolkingsgroepen en generaties.'

Toevlucht zoeken in herhaaldelijke algemene lockdowns als belangrijkste reactie op de covidpandemie is niet langer haalbaar, besluiten ze. 'Dat mag alleen gebruikt worden als laatste redmiddel.'

Lees de integrale open brief op de website van The Lancet Public Health.

Niet officieel

Analisten noemen de controversiële oproep, die ingaat tegen het zerocovidbeleid, een mogelijk kantelpunt in de strategie in de strijd tegen covid-19.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een officieel standpunt van de voltallige Franse Conseil scientifique. Volgens de krant Le Figaro is over de open brief zelfs voor wrevel binnen de raad.

De oproep van vijf leden van de Franse Wetenschappelijke Raad die de regering adviseert, onder wie voorzitter Jean-François Delfraissy, staat in een open brief in het vakblad The Lancet Public Health.De auteurs verwijzen naar de opmars van nieuwe varianten van het virus, zoals degene die afkomstig zijn uit Zuid-Afrika of Brazilië, als argument voor de nood aan een nieuwe aanpak - een nieuw sociaal contract, noemen ze het. Op snelle groepsimmuniteit moeten we immers niet rekenen, zeggen ze.'Het is tijd om af te stappen van de op angst gebaseerde aanpak van algemene lockdowns als het antwoord op de pandemie,' klinkt het in duidelijke taal. 'De bevolking is tot dusver relatief meegaand geweest, maar hun twijfels en wantrouwen zijn te zien in protestbewegingen in verschillende landen. De impact van een algemene lockdown op de economie is verwoestend, en het ergste moet nog komen. Ook de sociale gevolgen en die voor de mentale gezondheid zijn kolossaal. Vooral voor jongere generaties, hoewel zij weinig risico lopen om te sterven aan een besmetting met SARS-Cov-2.''Om zo goed mogelijk het succes van de vaccinatiecampagnes te verzekeren en de opmars van nieuwe varianten af te remmen zonder algemene lockdowns, moeten de regeringen maatregelen invoeren op een manier die veeleer toegespitst is op de verschillende generaties. Niet alle leeftijdscategorieën worden op dezelfde manier geïmpacteerd. Van maart tot juni 2020 gebeurde 96 procent van de oversterfte gelinkt aan covid-19 in Europa bij patiënten ouder dan 70 jaar.'Concreet pleiten de auteurs dus voor een nieuw sociaal contract, 'duidelijk, transparant en gebaseerd op de beschikbare data'. 'Dat betekent dat jongere generaties een beperking van de preventiemaatregelen (zoals mondmaskers en social distancing) zouden kunnen aanvaarden, op voorwaarde dat de oudere en kwetsbare groepen niet alleen die maatregelen toepassen, maar ook meer specifieke maatregelen zoals vrijwillige zelfisolatie om hun risico op besmetting te beperken.''De implementatie van zo'n aanpak moet doortastend gebeuren en in samenhang met de uitrol van vaccinaties over de verschillende bevolkingsgroepen en generaties.'Toevlucht zoeken in herhaaldelijke algemene lockdowns als belangrijkste reactie op de covidpandemie is niet langer haalbaar, besluiten ze. 'Dat mag alleen gebruikt worden als laatste redmiddel.'Lees de integrale open brief op de website van The Lancet Public Health.Analisten noemen de controversiële oproep, die ingaat tegen het zerocovidbeleid, een mogelijk kantelpunt in de strategie in de strijd tegen covid-19. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een officieel standpunt van de voltallige Franse Conseil scientifique. Volgens de krant Le Figaro is over de open brief zelfs voor wrevel binnen de raad.